Safari 16 beschikbaar voor macOS Monterey en Big Sur

Safari 16 heeft talloze nieuwe functies gekregen die in iOS 16 en macOS Ventura terug te vinden zijn. Zoals bekend komt macOS Ventura pas in oktober uit, maar gelukkig kun je met bepaalde nieuwe Safari-functies nu al aan de slag. Safari 16 is te installeren op macOS Monterey en Big Sur, de twee grote updates van respectievelijk 2021 en 2020.



Safari 16 releasenotes

Dit zijn de releasenotes van Safari 16:

Safari 16 biedt snellere prestaties, verbeterde beveiliging en de volgende nieuwe functies: • Met startpagina’s voor tabbladgroepen kun je verschillende achtergrondafbeeldingen en favorieten toevoegen voor elke tabbladgroep

• Met vastgemaakte tabbladen in tabbladgroepen kun je vaak bezochte websites voor elke tabbladgroep vastmaken

• Met tabbladen in de navigatiekolom kun je een lijstweergave van de geopende tabbladen bekijken

• Instellingen die je hebt opgegeven voor specifieke websites worden nu gesynchroniseerd tussen apparaten

• Je kunt sterke wachtwoorden wijzigen om ze aan te passen aan de specifieke vereisten van websites Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar in alle regio’s of op alle Apple apparaten.

Meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT201222.

Safari 16 installeren

Het installeren van de update is heel eenvoudig. Ga naar Systeemvoorkeuren > Software-update en de nieuwste versie komt vanzelf in beeld. Vind je het leuk om nieuwe functies vroegtijdig te proberen, dan kun je ook de Safari Technology Preview installeren. Dit is een speciale versie die je naast de normale Safari-browser kunt installeren en waarmee je allerlei experimentele functies alvast kunt testen.



We lichten drie verbeteringen eruit.

Dit is nieuw: verbeterde tabgroepen

Vorig jaar introduceerde Apple de tabgroepen in Safari. Je kunt daarmee tabbladen bij elkaar zetten in een aparte groep en deze een naam geven. Denk bijvoorbeeld aan tabbladen voor het plannen van een vakantie, met bijvoorbeeld de website van het hotel, de autoverhuur of excursies. In Safari 16 kun je de startpagina’s voor deze tabbladgroepen een verschillende achtergrondafbeelding geven. Ook kun je bepaalde tabbladen vastzetten in de tabgroep en vervolgens in een lijstweergave bekijken.

Ook nieuw: Instellingen per website synchroniseerd

In Safari kun je per website enkele instellingen aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat een site automatisch in de Reader-weergave geopend wordt. Dergelijke instellingen worden in Safari 16 gesynchroniseerd tussen je devices. Je hoeft daardoor maar één keer een instelling aan te passen. Dat betekent ook dat een instelling op je iPhone voor een website gesynchroniseerd wordt met je Mac, waar je misschien weer andere voorkeuren hebt.

Safari-verbeteringen voor wachtwoorden en beveiliging

Safari kan bij het aanmaken van een account een sterk wachtwoord voor je genereren die automatisch opgeslagen wordt in je iCloud-sleutelhanger. Vanaf Safari 16 kun je meteen vanuit dit veld het wachtwoord nog aanpassen, mocht de website specifieke eisen aan een wachtwoord stellen. Soms is er bijvoorbeeld een speciaal karakter nodig of stelt een website eisen aan een maximale lengte. Als het gegenereerde wachtwoord niet aan alle eisen voldoet, hoef je dus straks niet meer naar de instellingen van iCloud-sleutelhanger te gaan om daar het wachtwoord aan te passen. Dat kan dan eenvoudig rechtstreeks in Safari.

Ook voor developers zitten er verbeteringen in Safari 16. Het WebKit-team noemt onder andere Container Queries, Subgrid, Web Inspector Extensions, Passkeys, AVIF, accessible display: contents, Motion Path, Overscroll Behavior, Shared Workers en meer.

Wil je weten welke andere nieuwe functies naar Safari 16 komen, check dan ons uitgebreidere artikel!