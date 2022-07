In iOS 16 beta 3 zitten toch weer wat nieuwe functies en verbeteringen. Genoeg om ze op een rijtje te zetten in deze round-up. We hebben de belangrijkste verbeteringen voor je verzameld.

Apple is heel wat van plan met iOS 16. We troffen ook al in de iOS 16 beta 2 diverse nieuwe functies aan en bij beta 3 gaan we nog even door. Ook hier zijn er genoeg noemenswaardige verbeteringen en nieuwe functies te ontdekken. De gedeelde iCloud-fotobibliotheek kan eindelijk worden geprobeerd en Apple heeft een gloednieuwe Isolatiemodus (Lockdown Mode) toegevoegd. Ook is de clownvis-wallpaper terug! Dit zijn de nieuwe functies in de derde beta van iOS 16.

#1 Gedeelde iCloud-fotobibliotheek

Het is nu mogelijk om een gedeelde iCloud-fotobibliotheek te maken. Deze functie was al beloofd en is nu te testen met vrienden en familieleden. Je kunt tot 5 mensen uitnodigen voor jouw gezamenlijke fotobibliotheek en iedereen kan foto’s toevoegen, bewerken en wissen. Deze personen hoeven geen deel uit te maken van je gezin. Maar let op: je kunt maar één gedeelde fotobibliotheek hebben, dus kies zorgvuldig met welke groep je gaat delen!

In de Camera-app vind je nu een aparte knop bovenin het scherm, waarmee je kunt aangeven of een foto naar je eigen fotobibliotheek moet gaan of naar de gedeelde fotobibliotheek:

#2 Isolatiemodus

Een verrassende nieuwe functie, waar Apple nog niet eerder over heeft gesproken. In de Isolatiemodus (Lockdown Mode) ben je extreem goed beschermd tegen cyberaanvallen. Deze functie is niet bedoeld voor iedereen, maar voor een kleine groep mogelijke doelwitten zoals activisten en journalisten die met repressieve regimes te maken hebben. De functie zorgt dat de kans op een aanval of het installeren van spyware tot een minimum wordt beperkt. In de Berichten-app worden bijlagen geblokkeerd en in FaceTime worden gesprekken van mensen waar je geen contact mee hebt gehad tegengehouden. Ook heb je geen gedeelde fotoalbums meer en kun je geen configuratieprofielen installeren.

#3 Websites naar Nederlands vertalen

In de tweede beta troffen we de optie aan om de Vertaal-app in het Nederlands te gebruiken. In beta 3 zit nog een extra vertaalfunctie voor Nederlanders en Belgen: je kunt nu ook websites naar het Nederlands vertalen in Safari.

#4 Meer lettertypes voor de klok op het toegangsscherm

Je kunt vanaf iOS 16 kiezen uit meerdere lettertypes voor de klok op je toegangsscherm. Eerder had je keuze uit 6 opties, nu zijn het er 8. Er zit nu ook eentje bij met dikkere lijnen en het standaardfont is terug.

#5 Agenda-widget op toegangsscherm

In de Agenda-widget op het toegangsscherm krijg je niet meer de aanstaande afspraken te zien. Dit is gedaan uit privacyredenen. Als het scherm vergrendeld is, kunnen anderen niet meer zien naar welke afspraken je moet omdat de tekst onleesbaar is gemaakt. Zodra je je iPhone ontgrendelt kun je het wel weer lezen.

#6 Clownvis-wallpaper

Voor het eerst kun je officieel de clownvis-wallpaper uit vervlogen tijden kiezen. Deze wallpaper werd in 2007 gedemonstreerd door Steve Jobs en werd ook gebruikt in het marketingmateriaal voor de allereerste iPhone, maar Apple bracht ‘m nooit uit. Nu kan iedereen de clownvis-wallpaper instellen als wallpaper. Voor de kenners: het gaat hier om de Amphiprion Chrysogaster, in het normale taalgebruik ook wel anemoonvis genoemd. Maar dankzij Nemo is de naam clownvis veel meer ingeburgerd.

#7 Astronomie-wallpaper

De al bestaande Astronomie-wallpaper is aangepast. Als je deze met widgets gebruikt, zal de afbeelding van de aarde iets naar beneden schuiven, zodat je alle details nog goed kunt zien. Heb je geen widgets gekozen, dan staat de afbeelding iets hoger op je scherm.

#8 Herinneringen

Er is een nieuwe ‘Include Due Today’-schakelaar in de instellingen van de Herinneringen-app. Deze optie is in de beta nog niet vertaald naar het Nederlands. Zet je de schakelaar aan, dan krijg je zowel verlopen taken als taken die vandaag af moeten te zien. Dit heeft invloed op de teller die aangeeft hoeveel taken je nog moet doen.

#9 AFib-geschiedenis

Niet voor Europeanen, want deze functie werkt voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In iOS 16 en watchOS 9 is de AFib-geschiedenis toegevoegd voor mensen die last hebben van boezemfibrilleren, een vorm van onregelmatige hartslag. Is deze aandoening bij jou vastgesteld, dan kun je zien wanneer en hoe vaak je er last van had. Die gegevens kun je weer makkelijker delen met je arts. Het onderdeel ‘AFib History’ is toegevoegd aan de Gezondheid-app en op de Apple Watch kun je de eerdere metingen raadplegen.

Meer kleine aanpassingen in iOS 16 beta 3

Virtuele betaalkaarten in Safari: In de Wallet-app in iOS 16 is nu ondersteuning voor virtuele betaalkaarten toegevoegd. Je kunt bij sommige banken en creditcardaanbieders een virtuele betaalkaart maken om online te gebruiken, zodat je echte creditcardgegevens niet gestolen kunnen worden. Stage Manager: Een nieuw welkomstscherm voor Stage Manager en nieuwe tutorials om de functie te leren kennen. Het multitasking-menu heeft ook iets andere tekstlabels gekregen. Nieuw scherm voor iOS-versie: Als je in de Instellingen-app naar Algemeen > Info > iOS-versie gaat krijg je een vereenvoudigd scherm te zien met informatie over je meest recente versienummer. Nieuw scherm voor iCloud+: Apple heeft het scherm vernieuwd voor mensen die abonnee van iCloud+ willen worden. Er wordt meer uitleg gegeven over de functies.

Heb jij nog meer nieuwe functies in beta 3 ontdekt die nog niet in de eerdere beta’s zaten? Laat het weten!

