iCulture Vandaag: dit was woensdag 6 juli 2022

Wat krijgen we nou? Wordt voortaan alleen nog de Pro iPhone voorzien van een nieuwe chip? Voor de beste chip moet je dan dieper in de buidel tasten. Daarover gesproken: controleer even de MacBook Air 2022 prijzen, want op vrijdag start de pre-order! De MacBook Air 2022 release is volgende week al. Maar het uitgeven stopt dan nog niet, want volgende week is het ook Amazon Prime Day met Apple-deals! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Dit moet je weten over de Activiteit-app van de Apple Watch; een populaire app onder veel gebruikers.