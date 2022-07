Vanaf iOS 16 biedt je iPhone een speciale isolatiemodus. Hiermee beveilig je je iPhone beter. In deze tip leggen we uit wat dat is, voor wie het is bedoeld en wat de effecten zijn.

Isolatiemodus (Lockdown Mode) op de iPhone

De isolatiemodus (Lockdown Mode) werd door Apple aangekondigd als een “extreme” manier om je te beschermen tegen cyberaanvallen en spyware. Het is niet zo dat iedereen dit nu als de wiedeweerga moet inschakelen. Volgens Apple hebben de meeste mensen het niet nodig. Maar voor wie is het dan wel bedoeld en hoe gebruik je het?

Wat is de isolatiemodus voor iPhone?

In het kort zorgt de isolatiemodus ervoor dat bepaalde functies van je iPhone niet meer werken. Ook kun je niet meer door iedereen worden gebeld via FaceTime en kunnen anderen je niet meer voor alles uitnodigen. Door bepaalde functies uit te schakelen, is je iPhone minder kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. Op dit moment bevat isolatiemodus de volgende beperkingen:

Berichten : De meeste bijlagen zijn geblokkeerd. Afbeeldingen zijn toegestaan. Sommige functies, zoals voorvertoningen van links zijn uitgeschakeld.

: De meeste bijlagen zijn geblokkeerd. Afbeeldingen zijn toegestaan. Sommige functies, zoals voorvertoningen van links zijn uitgeschakeld. Websurfen : Bepaalde complexe webtechnologieën zijn uitgeschakeld, zoals just-in-time (JIT) JavaScript compilaties. Tenzij de gebruiker een vertrouwde website uitsluit van de isolatiemodus.

: Bepaalde complexe webtechnologieën zijn uitgeschakeld, zoals just-in-time (JIT) JavaScript compilaties. Tenzij de gebruiker een vertrouwde website uitsluit van de isolatiemodus. Gedeelde albums : Je gedeelde albums worden verwijderd uit de Foto’s-app en nieuwe uitnodigingen voor gedeelde albums worden geblokkeerd.

: Je gedeelde albums worden verwijderd uit de Foto’s-app en nieuwe uitnodigingen voor gedeelde albums worden geblokkeerd. Apple-diensten : Inkomende uitnodigingen en verzoeken, waaronder FaceTime gesprekken, zijn geblokkeerd als de gebruiker nog niet eerder een gesprek of verzoek heeft verstuurd naar de afzender.

: Inkomende uitnodigingen en verzoeken, waaronder FaceTime gesprekken, zijn geblokkeerd als de gebruiker nog niet eerder een gesprek of verzoek heeft verstuurd naar de afzender. Apparaatverbindingen : Bedrade verbindingen met een ander apparaat of accessoire zijn niet mogelijk als je iPhone is vergrendeld.

: Bedrade verbindingen met een ander apparaat of accessoire zijn niet mogelijk als je iPhone is vergrendeld. Profielen: Configuratieprofielen, zoals profielen voor school of werk, kunnen niet worden geïnstalleerd.

Apple is plan om de lijst met aangescherpte maatregelen gaandeweg uit te breiden. Het is nu nog niet bekend wat er in de toekomst bij komt.

Voor wie is de Lockdown Mode bedoeld?

Zoals de lijst met aangescherpte maatregelen wellicht doet vermoeden, is de Lockdown Mode niet voor iedereen bedoeld. Apple zegt zelf dat je het alleen moet gebruiken als je denkt dat je een doelwit bent van een persoonlijk gerichte en zeer geavanceerde cyberaanval. De meeste mensen zijn nooit een doelwit van dergelijke aanvallen.

Specifieke doelgroepen voor deze functie zijn bijvoorbeeld activisten, journalisten, dissidenten of mensen die ongewenst zijn bij bepaalde overheden. En zelfs als je binnen die doelgroepen valt, is het nog niet meteen nodig om de isolatiemodus te gebruiken.

Isolatiemodus inschakelen op de iPhone doe je zo

Ben je van plan om de isolatiemodus te gebruiken, dan kun je deze vanaf iOS 16 inschakelen. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Instellingen-app. Scrol naar beneden en tik op Privacy en beveiliging. Tik helemaal onderin op Isolatiemodus. Kies voor Schakel isolatiemodus in en lees nogmaals de gevolgen door. Tik onderin op Schakel isolatiemodus in en bevestig je keuze nog één keer met Zet aan en herstart.

Na het herstarten van je iPhone is de Lockdown Mode actief. Je hoeft verder niets te doen en je zult ook niet direct iets merken. Sommige functies zoals hierboven genoemd werken niet meer, maar in het dagelijks leven is je iPhone nog gewoon bruikbaar.

Zo kun je de iPhone isolatiemodus uitschakelen

Heb je geen behoefte meer aan de isolatiemodus op je iPhone? Dan kun je het eenvoudig uitschakelen. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Instellingen-app. Scrol naar beneden en tik op Privacy en beveiliging. Tik helemaal onderin op Isolatiemodus. Kies voor Schakel isolatiemodus uit en bevestig je keuze.

Ook nu wordt je iPhone opnieuw opgestart. Alles is weer bij het oude. Op zoek naar andere privacymaatregelen? Bekijk dan ook eens het privacyrapport voor apps. Hier controleer je welke apps veel privacygevoelige informatie raadplegen.