iOS 15-concept met FaceTime-verbeteringen en meer

Zoals altijd zal Apple tijdens de WWDC de nieuwste iOS-versie uit de doeken doen. Apple heeft de komst van iOS 15 al verklapt in de code van WebKit, maar geruchten zijn er nog niet geweest. Hoe anders was dat een jaar geleden, toen er al diverse functies van iOS 14 waren uitgelekt. Voorlopig moeten we het dus doen met concepten van ontwerpers en dit nieuwe iOS 15-concept van Parker Ortolani laat een aantal interessante potentiële verbeteringen zien.



#1 Schermdeling in FaceTime

FaceTime werd in 2010 bij de komst van de iPhone 4 geïntroduceerd, maar sindsdien is het videobellen eigenlijk niet zo vaak verbeterd. Apple heeft de resolutie opgeschaald en FaceTime-groepen toegevoegd, maar extra functies die anno 2021 goed van pas zouden komen hebben we nog niet gezien. In dit concept staan twee verbeteringen centraal: het delen van je scherm en het inplannen van een FaceTime gesprek.

In de Berichten-app op de Mac kun je al je scherm delen, maar op de iPhone is dat niet mogelijk. Dit nieuwe concept laat zien hoe dit toch mogelijk is, dankzij een deelknop in FaceTime. De ander ziet dan jouw scherm in plaats van jou gezicht, zodat je bijvoorbeeld hulp op afstand kan bieden. Apple Support kan al op afstand meekijken met je scherm (en met een pijltje instructies geven waar je moet tikken) en dat zou eigenlijk voor iedereen goed van pas kunnen komen.

In tijden waarin het we nog altijd veel videobellen voor overleg met werk, kan het inplannen van een FaceTime-gesprek goed van pas komen. In dit concept is dat geregeld vanuit het maken van een agenda-afspraak. Dat maakt het vooral makkelijker om nu eindelijk eens met dat overleg te beginnen.

#2 Losse Sleutelhanger-app

Apple heeft iCloud-sleutelhanger ingebouwd in Safari, maar voor het bekijken van de wachtwoorden in je digitale kluis moet je in de Instellingen-app duiken. Een nieuwe Sleutelhanger-app kan dat makkelijker maken. Je bekijkt daarin niet alleen je wachtwoorden, maar ook eenmalige inlogcodes voor het inloggen met tweestapsverificatie bij online diensten. Veel populaire wachtwoordapps hebben dit al, maar iCloud-sleutelhanger ondersteunt dit nog niet.

#3 Nieuwe mogelijkheden voor de HomePod

Hoewel Apple stopt met de grote HomePod, is de HomePod mini nog altijd springlevend. Hoe kan Apple het gebruik daarvan makkelijker maken? Dit iOS 15-concept laat het zien, door een apart kopje toe te voegen aan de Woning-app. Je ziet daar niet alleen al je HomePods in huis, maar ook wat erop afgespeeld wordt, welke wekkers er gezet zijn en je bekijkt zelfs de Siri-geschiedenis. Amazon Alexa biedt bijvoorbeeld al een overzicht van al je spraakopdrachten, maar met Siri kan dat nog niet. Je kan daardoor ook makkelijk dezelfde vraag opnieuw stellen, zonder dat je je hele opdracht opnieuw moet uitspreken.

Het concept heeft nog een aantal andere verbeteringen, bijvoorbeeld voor het beginscherm en het wijzigen van de widgetgrootte, het instellen van favoriete emoji en meer. Je vindt hier het volledige concept. iOS 15 wordt naar verwachting in juni tijdens de WWDC 2021 onthuld, al weten we nog niet wanneer dat precies is.