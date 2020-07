Vanaf najaar 2020 is het mogelijk om in iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7 in te stellen dat je een willekeurig MAC-adres wilt. Dit maakt het gebruik van je apparaten net iets veiliger.

Willekeurige MAC-adressen

Sinds iOS 8 maakt Apple het veel moeilijker voor winkels en andere bedrijven om je te tracken, door een willekeurig MAC-adres uit te zenden. In iOS 14 gaat Apple daarin nog een stuk verder, met een schakelaar om je MAC-adres privé te houden. Naar wens kun je een willekeurig MAC-adres gebruiken.

Willekeurig MAC-adres instellen

Het is te lezen in dit supportdocument, dat op zich opmerkelijk is. Nog voordat de functie officieel beschikbaar komt voor iedereen, legt Apple al gedetailleerd uit hoe het werkt. Deze functie komt beschikbaar in het najaar van 2020 en is nu al beschikbaar in de beta’s.

Apple spreekt over privéadressen voor Wi-Fi-netwerken, maar bedoelt in feite dat het MAC-adres van je toestel willekeurig wordt gemaakt. In plaats van een vast MAC-adres waarmee jouw toestel op een Wi-Fi-netwerk te herkennen is, kan dit vanaf de update ook willekeurig worden gemaakt.

Het doel om je moeilijker traceerbaar te maken. Zo schakel je het in:

Open de Instellingen-app op je iPhone, iPad of Apple Watch. Tik op Wifi. Tik op de blauwe i achter het netwerk. Zet de schakelaar aan bij Privéadres.

De volgende keer dat je verbinding maakt met dit netwerk zal er een privé of niet-privé adres worden gebruikt, afhankelijk van de gekozen instelling.

Deze nieuwe functie is bedoeld om je privacy beter te beschermen – iets waar Apple voortdurend op uit is. Door de functie in te schakelen is het lastiger om individuele gebruikers te volgen. Eén van de plekken waar dit bijvoorbeeld gebeurt is in de Amsterdamse Kalverstraat. Borden attenderen bezoekers op het gebruik van tracking via Wi-Fi. Sommige winkels doen het ook.

Toch zijn er nog wel netwerksystemen die het MAC-adres van een toestel gebruiken. Dit kan een reden zijn om het wellicht uit te schakelen. Om te voorkomen dat je er thuis problemen mee krijgt, kun je dit per netwerk activeren of uitschakelen. Maak je bijvoorbeeld vaak gebruik van het Wi-Fi-netwerk in de Albert Heijn, dan kun je zorgen dat je in de supermarkt niet op basis van MAC-adres kan worden gevolgd.

MAC staat voor Media Access Control, het adres waarmee een apparaat op het netwerk geïdentificeerd kan worden.

