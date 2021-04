Met Schermdeling via de Berichten-app kan je meekijken op het scherm van een ander via iMessage. Zo kan je op afstand een vriend of vriendin helpen met zijn of haar Mac. Zo werkt Schermdeling via de Berichten-app.

Schermdeling via iMessage: Mac-scherm delen met Berichten

Via schermdeling kun je op afstand meekijken op de Mac van iemand anders. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je iets wil uitleggen aan een vriend of vriendin, hoe je bepaalde handelingen uitvoert. Ook komt het van pas als je om wat voor reden dan ook niet bij iemand persoonlijk langs kan gaan, maar wel graag diegene wil helpen met een probleem op zijn of haar Mac. Via schermdeling kun je zelfs op afstand de Mac van iemand anders bedienen. Dit kan bijvoorbeeld in de Berichten-app en in deze tip leggen we uit hoe je schermdeling op de Mac via iMessage doet.

Hoe start ik Schermdeling via iMessage op de Mac?

Schermdeling via de Berichten-app werkt via iMessage. Dit werkt alleen tussen twee Macs en niet met een iPhone of iPad. We leggen je stap voor stap uit hoe je schermdeling activeert en wat er mogelijk is:

Open de Berichten-app op je Mac en selecteer aan de linkerkant een contact. Klik rechtsboven op het i’tje en druk vervolgens op het schermen-icoontje met daaronder Deel. Je kan ook bovenaan meteen op het pijltje naast de naam van het contact klikken. Kies voor Nodig uit om mijn scherm te delen of Vraag om scherm te delen.

Vervolgens kan de ander nu aangeven of hij de overname wil accepteren, weigeren of de desbetreffende persoon wil blokkeren. Druk op Accepteer om de overname goed te keuren.

Schermdeling via iMessage gebruiken

De andere partij kan nu meekijken met jouw Mac-scherm. Ook als je met twee schermen werkt, kunnen allebei de schermen door de ander bekeken worden. Bovendien wordt audio meegestuurd, zodat je met elkaar kan praten. Door op het schermen-icoontje te drukken in de menubalk, kun je eventueel stoppen met het delen van audio. Klik daarvoor op Schakel microfoon uit.

Er is nog meer mogelijk met schermdeling. Zoals in de knoppenbalk te zien is, kun je meerdere handelingen uitvoeren.

Klik in de knoppenbalk op het pijltje, zodat je het scherm van de ander kunt bedienen. Beweeg simpelweg je cursor in het venster om het pijltje van de ander te bedienen.

Klik op Vergroten/verkleinen om in en uit te zoomen.

Klik op Klembord om te wisselen tussen jouw eigen klembord en dat van de ander.

Klik op Beeldschermen om het te bedienen beeldscherm te selecteren.

Hieronder zie je hoe Schermdeling er in de praktijk uit ziet. Het scherm van de ene gebruiker verschijnt in een apart venster op het scherm van de andere gebruiker. Je kan dan bijvoorbeeld ook tekst aanpassen. Klik hiervoor in de menubalk bovenin op het icoontje voor schermdeling en kies ervoor om de optie voor het besturen van je scherm aan te zetten. Het is zelfs mogelijk om bestanden te verslepen van je eigen scherm naar het venster met het scherm van de ander. Op die manier kun je een document of ander bestand overzetten van de ene computer naar de andere.

Alles wat je op je eigen computer kan doen, kan je dankzij schermdeling ook op de computer van de ander doen. De enige voorwaarde is dat de eigenaar hier toestemming voor moet geven.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor Schermdeling waarmee je op afstand kan helpen. In onze uitgebreide tip lees je daar meer over.

Bekijk ook Schermdeling op de Mac: help anderen op afstand door het scherm te delen Wil je familieleden helpen met problemen op hun Mac maar kan je er zelf niet bij zijn? In deze tip leggen we uit hoe je het scherm kunt delen, zodat iemand op afstand kan meekijken. Deze functie heet Schermdeling en is standaard aanwezig op de Mac, in iMessage en is ook te vinden in apps van derden zoals Screens en TeamViewer.