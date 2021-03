OtterBox Kids: speciale hoezen en kabels voor kinderen

OtterBox Kids

De serie bestaat voorlopig uit enkele stevige iPad-cases en -kabels voor kinderen. Deze moeten het makkelijker maken om de iPad aan kinderen te geven als ze even willen spelen en er geen menselijke oppas is. Behoefte aan dergelijke accessoires is er ongetwijfeld, maar het is de vraag of ouders dan voor een duur merk als OtterBox kiezen, of liever een plastic bumper van een paar euro. De nu aangekondigde hoezen kosten tussen de $50 en $60 en voor een setje kabels betaal je $40.



De EasyGrab Tablet Case is verkrijgbaar voor de zevende en achtste generatie iPad, dus de nieuwste instapmodellen. Ook is er een versie voor de iPad mini , die een tientje goedkoper is. De hoezen hebben randen met extra grip en zijn ergonomisch ontworpen, dzodat ze geschikt zijn voor elk formaat kinderhand. Bij hoezen van andere merken is er vaak sprake van één grote handgreep.

Er is ook een EasyGrab Multi-Use Case Stand, voor als je samen met kinderen cupcakes wilt bakken. Deze stand kun je onder verschillende hoeken zitten en er zit ook een handgreep en een haak aan om bijvoorbeeld achterin de auto vast te maken. Deze stand kun je onder verschillende hoeken zitten en er zit ook een handgreep en een haak aan om bijvoorbeeld achterin de auto vast te maken.

Trekbestendige kabels

De kabels die OtterBox voor kinderen uitbrengt zijn extra stevig en kunnen 3.000 keer buigen doorstaan. Ze hebben een telefoonsnoer-achtig uiterlijk, zodat ze kunnen uitrekken en bestand zijn tegen plotseling hard trekken. Het idee is dat de kabel dan ook minder snel in de knoop raakt.

OtterBox heeft ze voorzien van een gladde plastic buitenkant, om makkelijk te kunnen schoonmaken. Zowel de cases als de kabels zijn antimicrobaterieel behandeld en blijven dat ook als je ze vaak schoonmaakt. OtterBox gaat ze binnenkort via de eigen shop verkopen en hopelijk komen ze daarna ook snel naar Europa.

Kun je niet wachten, dan vind je ook allerlei kinderhoezen bij Bol.com en bij Coolblue.