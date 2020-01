De eerste bugfix-update van 2020 is een feit: Apple heeft iOS 13.3.1 en iPadOS 13.3.1 uitgebracht. De update bevat een aantal bugfixes en hier lees je wat er verbeterd is.

Apple bracht eind vorig jaar de beta van iOS 13.3.1 uit, maar nu is het alweer tijd voor de definitieve versie. Liep je de laatste tijd tegen vastlopers of andere problemen aan, dan is dat wellicht met deze update opgelost. Zowel iOS 13.3.1 als iPadOS 13.3.1 zijn nu beschikbaar, dus je kan niet alleen je iPhone maar ook je iPad updaten. Er zitten bugfixes in en er is een nieuwe schakelaar om de locatietracking van de U1 Ultra Wideband-chip uit te schakelen.



iOS 13.3.1 beschikbaar

In december bracht Apple iOS 13.3 uit, waar een aantal nieuwe functies in zaten. Zo werden Communicatielimieten toegevoegd, waarmee je kan instellen met wie jij of je kind contact mag hebben. Er zat echter een bug in de communicatielimieten, waardoor dit makkelijk te omzeilen was. Apple beloofde beterschap in een toekomstige update, dus hopelijk is dat nu met iOS 13.3.1 opgelost. Omdat de update pas net verschenen, weten we nog niet wat de exacte bugfixes zijn.

Daarnaast hebben enkele gebruikers van de iPhone XR in het Verenigd Koninkrijk verbindingsproblemen met de provider O2. Mogelijk heeft Apple dit ook in deze update verholpen. Wat we in ieder geval zeker weten is dat Apple een nieuwe schakelaar toegevoegd heeft. In Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Systeem is nu een schakelaar voor Netwerken en draadloos. Je zorgt er daarmee voor dat je locatie niet meer gebruikt kan worden door de nieuwe Ultra Wideband-chip.

Zodra de exacte releasenotes bekend zijn, werken we dit artikel bij.

iOS 13.3.1 downloaden

Om iOS 13.3.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Zit je op de beta van iOS 13.3.1, dan moet je mogelijk eerst het betaprofiel verwijderen voordat je kan updaten. Je doet dit via Instellingen > Algemeen > Profiel. Vervolgens kun je de update downloaden en installeren volgens de stappen hierboven.