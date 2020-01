Heb je een iPhone 6 (Plus) of iPhone 5s dan kun je nu updaten naar iOS 12.4.5. Apple heeft vanavond een extra update uitgebracht voor bezitters van deze oudere toestellen. Je kunt iOS 12.4.5 ook installeren op een iPad mini 2 en 3 en op de allereerste iPad Air uit 2013.

Het grote nieuws van vanavond was de release van iOS 13.3.1 met locatieschakelaar en diverse bugfixes. Maar ook als je een ouder toestel hebt kun je vanavond updaten. Apple heeft hiervoor iOS 12.4.5 uitgebracht. Nieuwe functies zitten er ook hier niet in, maar het bevat wel allerlei beveiligingsverbeteringen zodat je weer zekerheid hebt tijdens het gebruik van je toestel. Apple blijft nog zeker vijf jaar na de release van een toestel nog updates uitbrengen en dat is bij deze oudere toestellen ook het geval. De volgende iPhones zijn geschikt voor de update naar iOS 12.4.5:

