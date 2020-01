macOS Catalina 10.15.3 beschikbaar

Ieder groot systeem heeft wel eens last van een bug, zo ook macOS Catalina. Daarop heeft Apple zich in deze tussentijdse update gefocust, maar misschien worden we verrast met een eerder ‘gelekte’ functie.



Veel zullen we niet merken van deze update, maar het moet ervoor zorgen dat je Mac soepeler werkt. Tijdens de betaperiode van macOS 10.15.3 werd er een zogenaamde ‘Pro Mode‘ ontdekt in de broncode van het systeem. Dit zou de prestaties van je Mac een boost moeten geven zodat je meer kracht kunt gebruiken.

Of de Pro Mode in deze update ook daadwerkelijk beschikbaar is, is op dit moment nog niet bekend. We houden je uiteraard op de hoogte van de nieuwe functie zodra we deze tegenkomen.

Bekijk ook macOS Catalina krijgt 'Pro Mode' voor extra performance boost In de nieuwste beta van macOS Catalina 10.15.3 is iets nieuws ontdekt. Het gaat om verwijzingen naar een zogenaamde Pro Mode, wat erop wijst dat je je Mac een tijdelijke performanceboost kunt geven.

macOS Catalina 10.15.3 downloaden

Je downloadt macOS Catalina 10.15.3 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

