App Clips in de Apple Store

Heb je nog nooit App Clips gebruikt dan is het wellicht een idee om het nu eens te proberen. App Clips zijn kleine appfragmenten waarmee je bepaalde functies kunt uitvoeren zonder de complete app te installeren. Een goed voorbeeld is deze game, die je kunt spelen door bovenin het scherm het appfragment te starten. Daarna speel je het eerste level van het spel, zonder de complete game te installeren.



Zelf gebruikt Apple de App Clips onder andere bij de internationale Olympische Apple Watch-bandjes : door een code te scannen kun je de bijbehorende wijzerplaat installeren.

Scan. Pay. Go. in de Apple Store

De mogelijkheid om in de Apple Store snel af te rekenen zonder interactie met een medewerker, is niet nieuw. Je kon al langer met de App Store-app zelf een product uit de schappen pakken, betalen en de deur uitlopen. Het werd ingevoerd in een periode dat de Apple Stores overspoeld werden door bezoekers, waardoor je vaak moeite had om een medewerker te spreken. Die situatie is nu compleet anders, maar het zelf afrekenen is nog steeds mogelijk voor eenvoudige artikelen zoals iPhone-hoesjes. Dankzij de App Clip gaat het nog makkelijker: je scant het item zonder dat je de app nodig hebt en rekent af met Apple Pay.

In Apple Store 5th Avenue zijn de App Clips al zichtbaar in de winkel. Het zal gaandeweg in een select aantal winkels worden ingevoerd, dus het kan wel even duren voordat we het in Nederland gaan zien.

Zwevende iPhone-houders in de Apple Store

Ook nieuw is de manier waarop de iPhones in de Apple Store worden gepresenteerd. In plaats van op een staande dock zweven ze voortaan op een MagSafe-stand, zoals op de foto is te zien.

Ook dit zal gaandeweg in meer Apple Stores worden uitgerold. De nieuwe houders, die doen denken aan de MagSafe-stand van Belkin, zijn momenteel alleen in Apple Park gesignaleerd.