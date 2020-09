Je kan in Apple Pay de volgorde van je kaarten aanpassen, zodat je sneller de juiste kaart te pakken hebt. Wil je toch liever een Apple Pay kaart verwijderen, dan kan dat natuurlijk ook. We laten je in beide gevallen zien hoe je dat doet.

Ga je Apple Pay instellen en gebruik je daarvoor meerdere passen van dezelfde of een andere bank? Je kan in een paar stappen de volgorde van de Apple Pay-kaarten aanpassen. Als je Apple Pay niet meer wil gebruiken, kun je ook je Apple Pay-kaart verwijderen.

Volgorde Apple Pay-kaarten aanpassen

Als je meerdere passen gebruikt, dan kun je zelf de volgorde van je kaarten bepalen. Eén pas is de standaardkaart, waarna alle andere kaarten die je toevoegt ook te gebruiken zijn. Je kan een andere kaart kiezen door vóór de betaling in de Wallet-app op het scherm te tikken en een andere kaart kiezen. Op de Apple Watch veeg je naar links of rechts. Betaal je online, dan kies je een andere kaart in het betaalscherm.

Heb je meerdere kaarten van dezelfde bank, dan is de enige manier om ze te herkennen aan de vier cijfers op de kaart. Je bekijkt de vier cijfers door de kaart aan te tikken. Deze zijn gelijk aan de laatste vier cijfers van het rekeningnummer waar de kaart bij hoort. Er is geen mogelijkheid om elke kaart een eigen naam of ontwerp te geven. Bij ABN AMRO zijn de vier cijfers niet gelijk aan die van je rekeningnummer, dus je moet zelf onthouden welke nummers bij welke rekening horen. Door de volgorde aan te passen, kun je onthouden in welke volgorde de kaarten van je rekeningnummers staan. Zet bijvoorbeeld de kaart van het rekeningnummer dat je het minst gebruikt achteraan.

Ben je niet tevreden over de volgorde van je kaarten, bijvoorbeeld als je er drie of meer hebt? Volg dan deze stappen om de volgorde aan te passen.

Volgorde aanpassen op iPhone

Open de Wallet-app. Hou de kaart die je wil verplaatsen ingedrukt en versleep deze naar een andere plek. De kaart vooraan in de stapel wordt automatisch je standaardkaart.

Herhaal deze stappen totdat de kaarten in de gewenste volgorde staan.

Volgorde aanpassen op Apple Watch

Met ingang van watchOS 7 kun eenvoudig vanaf de Apple Watch zelf de volgorde van de kaarten aanpassen. Dit doe je als volgt:

Open de Wallet-app op de Apple Watch. Je kan ook twee keer achter elkaar op de zijknop drukken. Hou je vinger nu op de betaalkaart die je wil verplaatsen. Versleep deze naar een andere plek in de rij. Zodra je je vinger van het scherm haalt, krijg je eventueel een melding met daarin de naam van de nieuwe standaardkaart.

Gebruik je watchOS 6 of ouder, volg dan de stappen hieronder die gelden voor de iPad.

Volgorde aanpassen op iPad

Op de iPad werkt dit wat anders. Je moet hiervoor de standaardkaarten in de gewenste volgorde achter elkaar aanpassen en instellen, zodat je kaarten in de juiste volgorde staan:

Op de Instellingen-app en ga naar Wallet en Apple Pay. Op de Apple Watch open je de Watch-app en ga je naar Wallet en Apple Pay. Tik op Standaardkaart. Kies nu eerst de kaart die je achteraan in de stapel wil hebben. Stel daarna meteen de tweede kaart als standaardkaart in, eventueel gevolgd door de derde of vierde kaart. De kaarten worden nu in de volgorde gezet waarop je ze als standaard aangevinkt hebt. Dat betekent dus dat de kaart die je als eerste als standaard gekozen hebt, achteraan komt te staan, gevolgd door de tweede kaart, enzovoorts.

Volgorde aanpassen op Mac

Je kunt je standaardkaart ook eenvoudig aanpassen op je Mac. Volg deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren. Open het Wallet en Apple Pay-menu. Klik op het selectiemenu bij Standaardkaart en kies de kaart.

Apple Pay-kaarten verwijderen

Wil je geen gebruik meer maken van Apple Pay of wil je alleen één van je kaarten verwijderen, dan kan dat ook.

Apple Pay-kaart verwijderen van iPhone en iPad

Ga naar Instellingen > Wallet en Apple Pay. Kies de kaart die je wil verwijderen. Tik op Info en scroll naar beneden. Kies voor Verwijder deze kaart.

Voor elk apparaat moet je deze stappen opvolgen.

Apple Pay-kaart verwijderen van Apple Watch

Ga naar de Watch-app op je iPhone en tik in Mijn Watch op Wallet en Apple Pay. Kies de kaart die je wil verwijderen. Tik op Info en scroll naar beneden. Kies voor Verwijder deze kaart.

Apple Pay-kaart verwijderen van Mac

Op een MacBook met Touch ID-sensor volg je deze stappen:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Wallet en Apple Pay. Selecteer de kaart die je wil verwijderen. Klik op het minnetje linksonder om je kaart te verwijderen.

Alle Apple Pay-kaarten tegelijk verwijderen

Wil je helemaal af zijn van Apple Pay, maar heb je nogal wat kaarten in je Wallet staan? Dan kun je ze ook allemaal in één keer verwijderen. We laten zien hoe dit moet op je iPhone, iPad en op het internet.

iPhone en iPad

Gebruik je je iPhone of iPad, volg dan onderstaande stappen om al je Apple Pay-kaarten te verwijderen. Dit gaat per toestel, dus je kunt deze methode niet gebruiken om alle kaarten van alle apparaten te halen. Voorwaarde voor deze methode is dat het apparaat waarvan je wil verwijderen ingelogd is bij jouw iCloud-account.

Open Instellingen. Tik op jouw naam bovenin het overzicht. Kies het apparaat waarvan je de kaarten wil verwijderen. Tik op Verwijder alle kaarten.

Op het internet verwijderen

Gebruik je een computer, dan kun je via iCloud.com je kaarten verwijderen. Zo doe je dat:

Ga naar iCloud.com. Controleer of je het echte webadres hebt getypt. Log in met je Apple ID. Open de accountinstellingen. Klik op het apparaat waarvan je de kaarten wil verwijderen. Klik nu op Verwijder alle.

Meer Apple Pay-tips

