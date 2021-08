Na Apple gaat ook Google een eigen smartphonechip ontwikkelen. Google Tensor zou al vier jaar in ontwikkeling zijn en zal in de aanstaande Google Pixel-toestellen te vinden zijn.

Google Tensor: een eigen smartphonechip

Apple is al jarenlang succesvol met eigen chips. Het bedrijf verraste in 2010 door de Apple A4 aan te kondigen, een in eigen huis ontwikkelde chip in de iPad. Een paar jaar later verraste Apple opnieuw met de Apple A7, de eerste 64-bit chip voor smartphones. En nog recent boekte Apple successen met de M1-chip, die veel efficiënter en zuiniger is dan Intel. Nu gaat ook Google aan de slag met een eigen System on a Chip (SoC), na jarenlang te hebben vertrouwd op Qualcomm. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro maken er als eerste gebruik van. Waarom doet Google dit? En vormt het een bedreiging voor de Apple iPhone?

Waarom Google Tensor goed nieuws is voor iPhone-gebruikers

Google Tensor zou wel eens positief kunnen uitpakken voor iPhone-gebruikers. De Pixel-telefoons zijn qua verkoopcijfers geen serieuze concurrentie voor de iPhone, maar Google kan Apple wel op scherp zetten met nieuwe functies die de iPhone nog niet heeft.

De afgelopen jaren heeft Apple nauwelijks concurrentie gehad als het om processorprestaties gaat. Apple zit met de iPhone in een comfortabele positie en hoeft nauwelijks moeite te doen om miljoenen toestellen te verkopen. Maar de eer van het bedrijf is met de komst van Tensor ook in het geding: Apple zal moeten zorgen dat het qua prestaties niet in de schaduw van Google komt te staan.

Wat is Google Tensor?

Google Tensor is vernoemd naar de Tensor Processing Units (TPU), die Google gebruikt in de eigen datacenters. De naam wordt ook gebruikt voor de open source TensorFlow programmeeromgeving voor machine learning. Het is de eerste keer dat Google een eigen TPU voor een smartphone heeft ontwikkeld, waarmee meer bewerkingen lokaal op het toestel kunnen plaatsvinden. Apple gebruikt dit als argument dat je data lokaal veiliger is, Google zal waarschijnlijk meer gaan benadrukken dat het sneller gaat als je geen data naar de cloud hoeft te sturen.

Net als bij de A14 Bionic is Google Tensor geen losse processor, maar een SoC waarin meerdere onderdelen zijn geïntegreerd. Het zijn componenten die Google zelf heeft ontworpen of in licentie heeft ingekocht. Een andere overeenkomst met Apple is dat Google benadrukt hoe slim Tensor is, dankzij kunstmatige intelligentie en machine learning.

Google Tensor: specs

Veel details over de CPU, de GPU en de hoeveelheid RAM zijn er nog niet, maar dat kan de komende weken nog gaan veranderen. Het is vermoedelijk een 8-core CPU, geproduceerd met een 5-nanometerproces. Ter vergelijking: de 5-nanometer Apple A14 Bionic heeft een 6-core CPU met twee high-performancekernen (Firestorm) en vier energiezuinige kernen (Icestorm).

In demo’s legt Google vooral nadruk op de beleving, bijvoorbeeld hoe je foto’s scherper kan maken of een video realtime van Frans naar Engels kan vertalen.

Google Tensor vs Apple: veel overeenkomsten

Tensor bevat co-processoren voor speciale taken zoals beveiliging en beeldverwerking. Bij Apple kennen we dit als Secure Enclave en Neural Engine. Het klinkt nu misschien als naäperij, maar Google maakt al jaren Tensor Processing Units (TPU’s) voor de eigen servers en maakte eerder al de Pixel Visual Core voor beeldverwerking en de Titan M-beveiligingschip voor smartphones. Toch zijn er wel grote overeenkomsten tussen Apple’s A-chips en de Tensor-chip die nu is aangekondigd.

Nog een andere overeenkomst met Apple is dat Tensor is gebaseerd op de ARM-architectuur. Dat heeft Google’s hardwarebaas Rick Osterloh inmiddels bevestigd. Dit geldt ook voor de Qualcomm-chips waar Google eerder gebruik van maakte. De meeste Android-toestellen draaien op Qualcomm-chips, maar dat gaat gaandeweg veranderen. Samsung en Huawei zijn ook bezig met eigen chips.

Waarom maakt Google eigen chips?

Bij Apple was het argument om zelf chips te gaan maken vooral om alles in eigen hand te kunnen hebben. Google staat vooral bekend als zoek- en advertentiebedrijf en als maker van gratis softwaretools zoals Chrome, Google Docs en Google Maps. Toch maakt Google wel wat hardware, zoals de Google Nest-speakers en de Google Nest-producten voor je smart home. Dit is vooral ontstaan uit overnames. Google wilde ooit HTC’s smartphonedivisie overnemen, maar dit ging niet door.

Sinds vijf jaar maakt Google zelf Pixel-telefoons, om te laten zien wat er met Android-smartphones mogelijk is. Bij Tensor lijkt Google vooral geïnteresseerd om de grenzen op te zoeken wat kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) betreft. In een blogposting legt Google uit dat Tensor vooral is ontwikkeld om te laten zien hoe mensen hun smartphone vandaag en in te toekomst gaan gebruiken. Dat klinkt wat vaag, maar het wekt de indruk dat het vooral bedoeld is als een soort showcase van wat er mogelijk is.

Beperkingen in bestaande oplossingen zouden het bedrijf hebben geïnspireerd om met Tensor bezig te gaan. Maar misschien speelt ook wel mee dat Google niet wil achterblijven op de concurrenten die ook met eigen chips aan de slag zijn gegaan en naar manieren zoeken om minder afhankelijk te zijn van Google en Qualcomm.

Is Tensor een bedreiging voor Apple?

Google maakt al vijf jaar Pixel-telefoons, die gericht zijn op een geselecteerd publiek. Bovendien zijn ze maar beperkt verkrijgbaar in een geselecteerd aantal landen. De Pixel-telefoons zijn nooit officieel in Nederland en België verkocht, al kon je ze wel via winkelketens zoals Fnac aanschaffen. Het zijn dan ook geen toestellen voor een breed publiek, zoals de iPhone.

De komst van de Tensor-chip zal daar niet veel aan veranderen. Google heeft een verwaarloosbaar marktaandeel en dat zal ook zo blijven. Als rond oktober de Pixel 6 en Pixel 6 Pro op de markt komen zullen het high-end toestellen zijn, in een prijsklasse die voor veel Android-gebruikers te hoog ligt.