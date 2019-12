Heb je meegedaan aan de Apple Pay-actie van ING voor 5 euro tegoed in de App Store en iTunes? Vergeet deze dan niet op tijd te verzilveren, voordat de code verlopen is!

Update 30 december 2019: Heb je van eind augustus tot begin september meegedaan aan de Apple Pay-actie van ING? Vergeet dan niet dat je op tijd de ontvangen code verzilvert. Had je je op tijd aangemeld en voldeed je aan de voorwaarden, dan heb je als het goed is begin september 2019 een e-mail van ING gekregen met daarin een link om je €5 tegoed te claimen. Deze link is geldig tot 1 januari 2020, dus lever de code voor die tijd in.

Je doet dit als volgt:

Zoek in je mail-app de e-mail van ING met als onderwerp “Jouw Apple Pay cadeautje”. Tik op de blauwe knop Wissel de code nu in. Je gaat naar een pagina van Global Reward Store. Tik op de blauwe App Store & iTunes-kaart. De iTunes Store-app wordt geopend. De code is meteen ingevuld, maar mogelijk moet je nog wel je Apple ID-wachtwoord invullen. De code is verzilverd en er wordt €5 aan je tegoed toegevoegd.

Heb je in november ook nog meegedaan met de actie van ING, dan heb je langer de tijd om de code in te leveren. Als je de code eenmaal verzilverd hebt, verloopt het tegoed op je Apple ID niet. Je hoeft de €5 dus niet voor 1 januari 2020 op te maken.

Oorspronkelijk artikel van augustus 2019:

€5 tegoed bij Apple Pay

Het gaat om een actie om het gebruik van Apple Pay te promoten. Tussen nu en 1 september moet je drie keer Apple Pay gebruiken. Vervolgens krijg je een code voor 5 euro iTunes-tegoed op je e-mailadres. Je kunt slechts éénmaal meedoen, want het bedrag van 5 euro wordt maar eenmalig uitgekeerd per persoon. Ook als je meerdere betaalrekeningen bij ING hebt. Je krijgt uiterlijk 7 september de code toegestuurd.



Je moet uiteraard wel beschikken over Apple Pay via ING. Ook moet je je aanmelden via een formulier. Het maakt niet uit wanneer je je aanmeldt, maar hoe later je dit doet, hoe minder tijd je hebt om de 3 betaalacties te voltooien. Als je pas op de laatste dag van de actie besluit om mee te doen (dus op 1 september), dan heb je maar één dag de tijd om drie Apple Pay-betalingen te doen. Via de Wallet-app kun je zien hoeveel transacties je al hebt verricht.

De pagina lijkt al sinds 8 augustus te bestaan, maar ING heeft er weinig ruchtbaarheid aan gegeven. We hebben vandaag een tip hierover ontvangen.

In het buitenland gebeurt het regelmatig dat je met Apple Pay allerlei voordeeltjes kunt halen. Het gaat bijvoorbeeld om korting bij een aankoop of geld terug. Deze actie met iTunes-tegoed is de eerste die in Nederland wordt georganiseerd sinds Apple Pay in Nederland van start ging.

De code die je ontvangt kun je op elk Nederlands Apple ID of iTunes-account verzilveren. Je kunt het vervolgens besteden aan apps, games, muziek, films, iCloud-opslag of boeken. ING verzamelt met deze actie persoonsgegevens, maar belooft dat ze die slechts tijdelijk zullen bewaren. Ook zullen ze niet worden gedeeld met externe partijen. Wil je het fijne ervan weten? Hier vind je de actievoorwaarden.

Hieronder zie je de lijst met veelgestelde vragen, die door ING is opgesteld:

Veelgestelde vragen

Apple Pay: Ontvang € 5,- App Store & iTunes tegoed 1. Hoe werkt de actie?

Om in aanmerking te komen voor het App Store & iTunes tegoed meld je je aan via het aanmeldformulier. Betaal na aanmelding drie keer met Apple Pay en doe dit voor het einde van de actie (uiterlijk 1 september 2019). Heb je hieraan voldaan dan ontvang je op 6 september een e-mail met een link naar een App Store & iTunes Card ter waarde van € 5,-. 2. Maakt het moment waarop ik mij aanmeld uit?

De datum van aanmelden maakt niet uit. Je kan je tot en met 1 september 2019 aanmelden. Alleen de Apple Pay betalingen na aanmelden tellen mee, dus meld je jezelf aan op de laatste dag van de actie dan heb je één dag de tijd om drie keer een Apple Pay betaling te doen. 3. Hoe vaak moet ik Apple Pay gebruiken om de App Store & iTunes Card te ontvangen?

Om het tegoed te ontvangen dien je minimaal drie keer met Apple Pay te betalen nadat je bent aangemeld. Alleen de betalingen tot en met 1 september tellen mee. 4. Hoe vaak kan ik deelnemen?

Je kunt één keer deelnemen aan deze actie. Ook als je meerdere Betaalrekeningen hebt bij ING, Apple Pay bij meerdere Betaalrekeningen gebruikt of meerdere keren aanmeldt. 5. Hoe lang moet ik wachten op mijn App Store & iTunes Card, nadat ik Apple Pay 3 keer heb gebruikt?

Iedereen die succesvol heeft deelgenomen ontvangt op 6 september een e-mail met een link om het tegoed te claimen. 6. Hoe weet ik dat ik drie transacties met Apple Pay heb gedaan?

In je wallet kun je zien welke transacties jij wanneer hebt gemaakt. Zo zie je of je voldoende betalingen hebt gedaan na je aanmelding. 7. Hoe betaal ik met Apple Pay?

Wil je meer weten over hoe Apple Pay werkt kijk dan op:

www.ing.nl/particulier/betalen/betalingen-doen/apple-pay 8. Waar kan ik de € 5,- App Store & iTunes Card voor gebruiken?

Je kan het tegoed in de App Store of in iTunes gebruiken voor de aankoop van: apps, games, muziek en films. Ook kun je het tegoed besteden aan boeken of iCloud-opslag om bestanden op te slaan vanaf al je Apple-apparaten. 9. Wat doet ING met de gegevens die ik in het aanmeldingsformulier heb ingevuld?

Wij bewaren deze gegevens zorgvuldig, maar tijdelijk. We delen ze niet met andere partijen. We gebruiken deze gegevens, zoals het door u opgegeven e- mail adres, uitsluitend voor deze actie, om te kunnen bepalen of je voldoet aan de actievoorwaarden en om de link naar de Card te versturen.