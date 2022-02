Erger jij je ook altijd zo aan de papieren kaartjes die je nog in de Parijse metro moet gebruiken? Vanaf 2023 komt daar verandering in, want dan kun je gebruik maken van Apple Pay.

Parijs ontdekken met Apple Pay

Ook als bezoeker kun je tegenwoordig de Navigo Easy-kaart aanschaffen, maar dan zit je nog steeds met een aparte plastic kaart die je weer moet opzoeken op het moment dat je naar Parijs wil. Met Apple Pay wordt dat een stuk makkelijker. Eerder gingen bus, metro en tram in Brussel al overstag en nu volgt de lichtstad. De betaalmethode geldt voor heel Île-de-France en werkt zowel op de iPhone als op de Apple Watch.



De Franse site iGeneration ontdekte de uitrol: na jaren van onderhandelingen zouden de vervoerders eindelijk overeenkomst hebben bereikt met Apple. “Een precieze datum kunnen we nog niet geven, want dat hangt af van de voortgang van de ontwikkelingen die Apple in Cupertino doorvoert”, aldus Laurent Probst , algemeen manager van Île-de-France Mobilités, de autoriteit die het vervoer in en rond Parijs regelt. “Maar deze keer, zal het zeker gebeuren.”

De overeenkomst geldt voor vijf jaar en in 2022 zal er al een test starten. Reizigers kunnen dan de plastic kaart vervangen door hun iPhone of Apple Watch. En vanaf 2024 kun je ook tickets kopen met Apple Pay, die je vervolgens in de Apple Wallet-app kunt zetten. Bij de poortjes vindt controle plaats met NFC. Het werkt met Apple’s Express Transit-functie.

Hierover schrijven we in onze Apple Pay FAQ:

Apple Pay is ook ontworpen om te kunnen gebruiken in het openbaar vervoer, maar de beschikbaarheid verschilt per land. In sommige regio’s wordt Apple Pay (dankzij Express-ov) expliciet ondersteunt. Je hoeft dan alleen maar je iPhone of Apple Watch langs het poortje te houden, zonder dat Face ID, Touch ID of een toegangscode nodig is.

Sinds vorig jaar kon je al wel je plastic Navigo-kaart tegen je iPhone houden om een Apple Pay-betaling voor een losse rit, dag-, week- of maandabonnement goed te keuren. Dat hoeft straks ook niet meer. Apple Pay in het Nederlandse OV laat nog op zich wachten. Er zijn talloze proeven om de OV-chipkaart overbodig te maken, maar die zijn blijkbaar nog niet overtuigend genoeg. Een van de meest opmerkelijke van de afgelopen tijd is in- en uitchecken door constant je GPS-locatie te monitoren. Hoewel dit handig is voor mensen die altijd vergeten uit te checken, is het qua privacy niet de beste oplossing.