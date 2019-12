Apple zou werken aan een rode uitvoering van de Apple Watch Series 5, die in het voorjaar beschikbaar zou komen binnen de PRODUCT(RED)-lijn. Dit zou de eerste keer zijn dat Apple het horloge in deze kleur uitbrengt.

Apple heeft een breed scala aan PRODUCT(RED)-apparaten, waaronder de iPhone, iPod touch en diverse hoesjes. Voor de Apple Watch heb je momenteel de keuze uit verschillende rode bandjes, maar een bijpassende kast is er nog niet. Volgens de Franse website WatchGeneration komt daar verandering in. Zij beweren dat Apple werkt aan een nieuwe rode Apple Watch.



‘Rode PRODUCT(RED) Apple Watch in aantocht’

Volgens de site verscheen de rode Apple Watch kort in een database van Apple. Dat het niet om een rood bandje zou gaan, bewijst het nieuwe referentienummer dat bij deze nieuwe variant te lezen was. Het bewijs daadwerkelijke bewijs naar dit rode model is echter schaars. Het is onduidelijk wat dit referentienummer daadwerkelijk is en we weten ook niet om welke database het precies gaat. Toch is het niet geheel ondenkbaar dat Apple een rode variant uitbrengt.

Apple heeft zowel in het voorjaar van 2017 als in 2018 een nieuwe rode versie van een bestaand product uitgebracht. Het ging toen om respectievelijk de iPhone 7 en iPhone 8. Inmiddels is een rode iPhone geen bijzonderheid meer, want zowel de iPhone XR als de iPhone 11 zijn vanaf het begin al beschikbaar in deze kleur. Een rode Apple Watch is echter nog niet eerder uitgebracht.



Een concept van een rode Apple Watch.

Het zou waarschijnlijk gaan om de aluminium uitvoering van de Apple Watch Series 5. Deze is nu al beschikbaar in specegrijs, zilver en goudkleurig. Een aluminium rode versie is relatief makkelijk te maken. Zowel de iPhone 7 als de iPod touch zijn van aluminium en een rode Apple Watch zou er ongeveer net zo uit kunnen zien. Zeker in combinatie met het zwarte scherm kan dit een mooi resultaat opleveren.

Zou jij interesse hebben in een rode Apple Watch in PRODUCT(RED)-uitvoering? Laat het ons weten in de reacties.