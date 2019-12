Corellium is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat zij een nagemaakte kopie van iOS aanbieden, die wordt gebruikt door ontwikkelaars en beveiligingsonderzoekers. Als reactie heeft Corellium een open brief geschreven, waarin ze stellen dat Apple 'jailbreaks wil uitroeien'. En dat is een slechte zaak.

Corellium: ‘Apple roeit jailbreaks uit’

Met hulp van Corellium je een op maat gemaakte versie van iOS (virtueel) gebruiken. Apple is van mening dat dit de Amerikaanse copyrightwet schendt en klaagde Corellium in augustus aan. Volgens CEO Amanda Gorton zouden ‘alle beveiligingsonderzoekers, appontwikkelaars en jailbreakers’ zich echter zorgen moeten maken, zo schrijft ze in een open brief.



Met de technologie van Corellium kan een nagenoeg exacte iOS-replica worden gemaakt. Dit wordt door onderzoekers en ontwikkelaars gebruikt om bepaalde beveiligingslekken te achterhalen. Voor een jaarlijks bedrag van $1 miljoen is een licentie op de techniek verkrijgbaar. Een recent voorbeeld waarin Corellium zou hebben geholpen is bij ToTok, een videobeldienst uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dankzij de technologie van Corellium was te achterhalen dat de app werd gebruikt om te spioneren. Op een gewoon iOS-apparaat zou dat niet mogelijk zijn geweest. Apple keurde de ToTok-app in eerste instantie goed, maar verwijderde het daarna weer.

Amanda Gorton, CEO van Corellium, vindt daarom het belang van deze technologie groot en noemt de rechtszaak slechts een begin van wat Apple van plan is. Het bedrijf gaat dan ook de strijd met Apple aan.

Alle beveiligingsonderzoekers, appontwikkelaars en jailbreakers zouden zich zorgen moeten maken over deze rechtszaak. Apple gebruikt de zaak als een proefballon om jailbreaken de mond te snoeren. Het is duidelijk dat Apple zich niet alleen tot Corellium beperkt: ze willen alle jailbreaks uitroeien.

Wat is belangrijker: copyright of beveiliging?

Een interessante vraag bij een zaak als deze is welk belang zwaarder weegt. Aan de ene kant geeft Apple klauwen met geld uit aan de ontwikkeling van iOS, waarna een ander bedrijf het systeem repliceert. Aan de andere kant speelt ook het belang van veiligheid mee.

Blijkbaar is er baat bij technologie van Corellium. Als Apple geen manier levert om beveiligingslekken op te sporen zoals bij ToTok is er werk aan de winkel. Zeker als Apple wil blijven beweren dat beveiliging de topprioriteit is. Toch is ook copyright een belangrijk goed, en het is nu aan de Amerikaanse rechter om te onderzoeken wat er moet gebeuren.

Je kunt de hele open brief van Corellium hier lezen.