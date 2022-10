Deze Anker oplaadkubus met MagSafe is klein, maar zwaar

Anker 3-in-1 Cube met MagSafe

Anker kennen we van de betaalbare accessoires voor je iPhone, die vooral via Amazon worden verkocht. Maar de fabrikant heeft nu ook een deal met Apple kunnen sluiten, om een bijzonder accessoire aan te bieden. De Anker 3-in-1 Cube met MagSafe heeft een prijskaartje van €159,- en kan compact in elkaar worden geschoven. Hij wordt geleverd vanaf half november. Pluspunt is dat er sprake is van echte MagSafe, zodat je met 15 Watt draadloos kunt opladen.



De kubus van Anker was een tot nu toe onbekend accessoire. Het lijkt erop dat ‘ie voorlopig exclusief bij de Apple Store verkrijgbaar is. Bij de kubus krijg je een 30 Watt-stroomadapter met usb-c-aansluiting en een 150 centimeter lange kabel. Voor het opladen van de Apple Watch moet je een soort lade aan de zijkant van de kubus uittrekken, zodat de oplader zichtbaar wordt.

Bijna een halve kilo

De iPhone kun je onder een hoek op de magneet plakken. Het werkt met alle iPhone-modellen vanaf de iPhone 12-serie en de iPhone kan er zowel in portret- als in landschapsstand op worden gehangen. Apple noemt de kubus “supercompact en extreem draagbaar”, zodat het ook op vakantie en tijdens zakenreizen meegenomen kan worden. Hij weegt echter wel 438 gram en dat is bijna een halve kilo – nogal een gewicht voor een blokje van 6 x 6 x 6 centimeter.

Bekijken bij de Apple Store