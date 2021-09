Het blijkt uit een supportdocument voor de aanstaande Symfonisk-speakers, die per ongeluk al online is gezet. Het gaat om de tweede generatie lampspeaker, ook nu met ondersteuning voor AirPlay 2. Het lijkt erop dat je de speaker in meerdere delen kunt samenstellen: een voet en twee verschillende lampenkappen. Je kunt ze aanschaffen in zwart of wit.



Een Reddit-gebruiker zou de IKEA-lampen al hebben gezien in de meubelwinkel en meldt dat de lampenkappen niet geschikt zijn voor het huidige model. Een zoektocht op basis van het productnummer leidde vervolgens naar het Portugese supportdocument, waarin meer informatie te vinden is.

De voet van de lamp gaat $150 kosten, terwijl je voor de stoffen kap $25 kwijt bent. Er is ook een glazen lampenkap van $35. De releasedatum is nog niet bekend. Wel weten we dat deze nieuwe Symfonisk-lamp ook AirPlay 2 zal ondersteunen, zo blijkt uit het supportdocument. Daarnaast fungeert het als normale Sonos-speaker en kan het gekoppeld worden met andere Sonos- en Symfonisk-speakers in een multiroomsysteem of als stereopaar.

Lees onze review van de IKEA Symfonisk tafellamp om te ontdekken of het huidige model iets voor jou is. Dit model is momenteel in veel winkels afgeprijsd naar 149 euro. Een recente nieuwkomer is de IKEA Symvonisk schilderijlijst-speaker, ook met Sonos-technologie aan boord.