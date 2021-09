1Password heeft een alternatief voor Apple's Hide My Email aangekondigd. Daarmee is het mogelijk om unieke e-mailadressen te maken voor elke dienst, zonder dat je je werkelijke e-mailadres hoeft te verklappen.

Met Sign in with Apple biedt Apple al langere tijd de mogelijkheid om je bij allerlei apps en diensten te registreren, zonder dat je je wekelijke e-mailadres hoeft te geven. Ben je de mailtjes zat, dan kun je je eenvoudig afmelden en word je niet meer lastiggevallen. De app of dienst weet immers je werkelijke e-mailadres niet en Apple stuurt ze niet meer door. Verberg mijn e-mailadres in iOS 15 gaat daarin nog een stap verder. Het zijn mooie functies maar Apple is niet de enige die dit aanbiedt. .



1Password verbergt je e-mailadres

1Password heeft nu iets soortgelijks aangekondigd: je kunt voor elke dienst een uniek e-mailadres aanmaken en alleen 1Password weet wie je bent. Het belangrijkste voordeel ten opzichte van Apple is dat het overal werkt. Je kunt accounts voor tijdelijk gebruik aanmaken, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een gratis wifi-hotspot. Je kunt het ook permanent gebruiken als alias. Je bepaalt zelf hoe lang het unieke mailadres actief is en kunt ‘m op elk moment wissen.

Waarom is dit veiliger?

Je primaire e-mailadres is een van je meest privacygevoelige data. Een kwaadwillende die toegang heeft tot jouw mailbox kan je ook aan- of afmelden van allerlei andere diensten, herstelcodes opvragen, wachtwoorden resetten en dergelijke. Je moet dus zorgen dat niemand bij jouw primaire mailbox kan. Via Have I Been Pwned kun je kijken of jouw mailadres betrokken is geweest bij een datalek. De oprichter van Have I Been Pwned, Troy Hunt, is overigens strategisch adviseur bij 1Password.

Aanvallers gebruiken vaak databases met gelekte e-mailadressen en wachtwoorden om in te loggen. Een willekeurig gegenereerd mailadres is daarom veel veiliger. Het wordt alleen worden gebruikt voor één app of dienst, waardoor de risico’s van misbruik beperkt worden.

Een risico is natuurlijk wel dat je 1Password kiest als beheerder van al jouw tijdelijke e-mailadressen. Als het bedrijf er opeens geen zin meer in heeft om de dienst aan te bieden, het omzet naar een betaalde dienst of zelf gehackt wordt, zit je alsnog met een probleem. Dat risico heb je bij Apple overigens ook.

Email-aliassen bestaan al in Gmail, Outlook en andere maildiensten, maar daarbij voeg je vaak een extra woord toe aan je e-mailadres waardoor deze alsnog gemakkelijk te raden is. Bij 1Password is het onmogelijk te raden omdat het unieke e-mailadres per dienst nergens op slaat.

Meer informatie is hier te vinden.