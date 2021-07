Apple Pay verbeteringen in iOS 15

Apple Pay is één van de meest geliefde functies van de iPhone en inmiddels werken veel Nederlandse banken met Apple’s betaalsysteem. Je gebruikt Apple Pay waarschijnlijk voornamelijk in winkels, maar ook online kun je op veel plekken met Apple Pay betalen. Voor zowel online als offline shoppen heeft Apple in iOS 15 verbeteringen voor Apple Pay gepland, die we hier voor je verzameld hebben.

#1 Nieuw ontwerp bij online betalen

Als je in een webshop of in een app afrekent met Apple Pay, verschijnt er een betaalscherm met alle informatie over je betaling en persoonsgegevens. Je ziet daar het totaalbedrag, eventuele verzending en verzendkosten, contactgegevens en meer. Dit betaalscherm krijgt in iOS 15 een nieuw design, dat er een stukje overzichtelijker uitziet dan voorheen. In onderstaande screenshots zie je hoe het er in iOS 14 en iOS 15 uitziet. Elk onderdeel is apart te openen en eventueel aan te passen.



iOS 14 vs iOS 15. Persoonlijke gegevens zijn uit de afbeelding verwijderd.

#2 Nieuwe kaart toevoegen vanuit betaalscherm

Behalve het nieuwe design, heeft dit online betaalscherm ook wat nieuwe functies gekregen. Zo kun je direct vanuit dit scherm een nieuwe Apple Pay-kaart toevoegen. Dat komt vooral van pas als de webshop je huidige toevoegde kaarten niet accepteert. Het enige wat je hoeft te doen, is te tikken op de betaalkaart en onderaan te kiezen voor Voeg betaalmethode toe. Je hoeft dan dus niet meer apart naar de Wallet-app te gaan.

#3 Kortingcodes invoeren in betaalscherm

We zijn allemaal dol op korting en het online betaalscherm van Apple Pay ondersteunt in iOS 15 ook het invoeren van kortingscodes. Dit is vooral handig als een webshop de Apple Pay-knop vanuit productpagina’s ondersteunt (zoals BCC), waarmee je het winkelmandje omzeilt. De optie om kortingscodes in te voeren in het Apple Pay-betaalscherm moet wel door de webshop ondersteund worden.

#4 Duidelijker herkennen waar je betaald hebt

Je kan in de Wallet-app al je Apple Pay transacties bekijken. Bij elke kaart zie je de recente betalingen die je daarmee gedaan hebt, zowel in fysieke winkels als online en in apps. In iOS 15 ziet dit er een stukje beter uit, want voor elke betaling staat nu ook een bijpassend icoontje. Je kan daardoor beter herkennen in wat voor soort winkel je betaald hebt, zoals een supermarkt of een restaurant. Heb je via een app afgerekend, dan zie je daar meteen het appicoontje.

Apple Pay in Nederland is inmiddels bij vijf Nederlandse banken beschikbaar en daarnaast nog bij talloze andere banken en verstrekkers van online betaalkaarten. De grootste afwezige met Apple Pay is momenteel nog de Volksbank. Naast deze verbeteringen voor Apple Pay in iOS 15, krijgt ook de Wallet-app in iOS 15, enkele handige nieuwe functies.