De Symfonisk schilderijspeaker kan staand of liggend worden opgehangen aan de muur. Ook kun je twee koppelen en met een draadje verbinden. De speakers zijn voorzien van AirPlay 2, maar werken niet met Bluetooth. Het streamen van muziek gebeurt via WiFi. Eerder brachten IKEA en Sonos al gezamenlijk een boekenplankspeaker en tafellampspeaker uit. Het nieuwste product is vanaf 15 juli verkrijgbaar in de IKEA-winkels en vanaf 1 september kun je kiezen uit verwisselbare panelen. Die kun je ook online aanschaffen.



Volgens Stjepan Begic, productontwikkelaar bij IKEA, was het belangrijk dat het product gezien kan worden als een kunstwerk. Het bedrijf schakelde daar een ontwerper voor in, die voor de eerste serie twee varianten maakten met een lijnenpatroon in zwart en wit, dat geluid visualiseert.

De Symfonisk WiFi-speaker wordt standaard geleverd met dit witte of zwarte paneel. Daarnaast komen er 12 verwisselbare panelen op de markt, zodat het past bij de kunst die je al in huis hebt hangen: van een abstract design met geometrische figuren tot een paneel met verfspatten.

Je bedient de nieuwe speaker vanaf je smartphone via WiFi, bijvoorbeeld vanuit de Sonos-app met toegang tot meer dan honderd streamingdiensten. Je kunt ze ook koppelen met andere Symfonisk- en Sonos-speakers. HEb je meerdere speakers in huis, dan kun je elk exemplaar apart aansturen.

Uit eerder gelekte informatie bleek eerder dat de speakers $199,99 in de VS gaan kosten. De Europese prijs ligt op 179 euro voor de speaker.