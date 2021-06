Stop je Apple Watch in deze dock en hij ziet er opeens heel bijzonder uit. De NightWatch vergroot je scherm, alsof hij in een glazen kogel zit.

NightWatch voor Apple Watch

Het scherm van de Apple Watch is vrij klein, maar als je ‘m in de NightWatch stopt is dat probleem meteen opgelost. Dit is een oplader met vergrootglas, die tegelijk ook het geluid versterkt zodat je vrijwel zeker wakker wordt. Zo wordt je Apple Watch op het nachtkastje veel functioneler. Je kunt nog steeds tikken om het scherm te activeren, zodat je kunt zien hoe laat het is.



Als je aan de achterkant kijkt is de magie wel meteen weg: het is gewoon een stuk acrylglas dat in een bolvorm is gepolijst. Er zit geen lader bij, dus daar zul je zelf voor moeten zorgen. En de functie dat het scherm aan gaat bij aanraking zit standaard al op de Apple Watch. Toch is het een leuk idee, dat we nog niet eerder hebben gezien. Vooral het feit dat het scherm een stuk groter wordt en daardoor beter af te lezen is, is een plus. De “geïntegreerde geluidskanalen” zorgen bovendien dat je wekker een stuk luider klinkt.

De NightWatch is niet geschikt als je de nieuwe slaapfuncties van de Apple Watch gebruikt, die in watchOS 7 werden ingevoerd. In dat geval zul je de Apple Watch het liefst om je pols willen houden.

Ligt je Apple Watch op ‘s nachts op je nachtkastje te laden, dan kan dit een leuk low-tech accessoire zijn. Hij wordt later deze maand uitgebracht en is nu in pre-order te bestellen voor €41,95. Er komt nog wel zo’n €23,- aan verzendkosten bij, waardoor het opeens minder interessant wordt.