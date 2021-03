Vorig jaar dook bij IKEA een nieuwe afstandsbediening op: de Styrbar. Dit smart home-product is los te koop, maar zal ook in een pakket met lampen verkrijgbaar zijn. Inmiddels is het accessoire in de magazijnen te vinden.

IKEA Styrbar

Je momenteel niet door de IKEA-winkels sjokken om het accessoire met eigen ogen te zien, maar een Nederlandse medewerker van IKEA heeft de Styrbar al wel in het magazijn aangetroffen en foto’s gemaakt. Een serie van dertien foto’s is op Reddit te zien. Het gaat om een afstandsbediening met meerdere knoppen. Koop je een pakket met lampen, dan is de Styrbar al daarmee gekoppeld, zodat onhandige gebruikers meteen aan de slag kunnen. Het apparaat werkt op twee AAA-batterijen. Online is de Styrbar nog niet te bestellen en het is ook nog onduidelijk of er meteen bij de introductie HomeKit-ondersteuning is, of dat dit pas later wordt toegevoegd.



Op foto’s van de Nederlandse medewerkers is te zien dat het om een vrij groot accessoire gaat, dat spatwaterbestendig is en dus ook in de badkamer opgehangen kan worden.

In de IKEA Home Smart-app is de Styrbar al wel te vinden. De app heeft bovendien verbeteringen gekregen, voor als de lampen na een stroomuitval weer ingeschakeld moeten worden.

Inschakelgedrag na stroomuitval

Eind februari bracht IKEA nieuwe firmware voor de Tradfri-gateway uit, waarmee de snelkoppelknop en de bewegingssensor HomeKit-geschikt werden. Er waren toen ook al aanwijzingen dat het inschakelgedrag binnenkort te configureren is.

Het werkte op dat moment nog niet, maar nu de Home Smart-app is bijgewerkt naar versie 1.14.1 kun je dit nu ook regelen via de instellingen. Voor elke lamp kun je aangeven hoe deze moet reageren na stroomuitval of het uitschakelen via een wandschakelaar. Je kunt kiezen uit altijd inschakelen of aan/uit-status onthouden, zodat de laatst gekozen stand opnieuw wordt geactiveerd. Mochten je instellingen door een firmware-update in de war zijn geraakt, dan moet je de lampen loskoppelen en opnieuw met de Tradfri-gateway koppelen en in HomeKit opnemen.