Afgelopen zomer lekte de GUNNARP-lampen al uit. We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf nu zijn de slimme badkamerlampen van IKEA eindelijk beschikbaar. Zowel online als in de fysieke winkels is de verkoop van deze badkamerlampen onlangs stilletjes gestart. De lampen werken met IKEA’s Smart Home-systeem, al heb je daar wel extra accessoires voor nodig.



De GUNNARP-lampen komen in twee uitvoeringen. De vierkante en ronde variant kosten elk €89,99 per stuk. Het ronde exemplaar met productnummer 403.600.76 heeft een diameter van 40 cm en de vierkante lamp met productnummer 503.600.71 meet ook 40 x 40 centimeter. De lampen zijn dimbaar en tonen alleen een wit spectrum. De afstandsbediening moet je er los bij kopen.

IKEA GUNNARP badkamerlampen

Je kunt de GUNNARP-lampen dimmen en de kleurtemperatuur aanpassen naar drie standen, van warm naar koel. Je kunt kiezen uit een rechthoekig of ronde variant, die je zowel aan het plafond als aan de muur kunt bevestigen. De rechthoekige variant lijkt op de FLOALT lichtpanelen, die IKEA al wat langer verkoopt en die ook via Tradfri te bedienen zijn. De nieuwe lampen voegen zeker iets toe, want als je het huidige assortiment badkamerverlichting bekijkt zit er weinig bij wat je ongezien aan het plafond zou willen hangen.

IKEA heeft nog meer voor in de badkamer. Eerder schreven we over de LEPTITER inbouwspotjes, die ook met het IKEA Home Smart-systemen werken. Die zijn “getest en goedgekeurd voor de badkamer” met een rating IP44. Daarmee zijn ze bestand tegen waterspatten en damp door douche-activiteiten. Om de lampen te koppelen heb je wel de Tradfri-bridge en een afstandsbediening nodig.

Ruim twee jaar na de start van het TRADFRI-systeem is er momenteel veel meer keuze. Onlangs maakte IKEA bekend hun Smart Home-systeem voor 2020 te verbeteren. Zo wordt het instellen van nieuwe producten makkelijker en gaat het bedrijf ook investeren om de problemen op te lossen.