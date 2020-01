Apple verlaagt inruilwaarde van gebruikte iPhones, iPads en Macs

Trade In levert minder op

We constateerden na een onderzoekje al dat Apple relatief weinig geeft voor je gebruikte iPhone. Dat is op zich vreemd, want Apple probeert juist de indruk te wekken dat ze recycling belangrijk vinden. Dat blijkt echter niet uit de vergoeding die je krijgt – en het is nu nog minder geworden. Voor een MacBook Pro kreeg je tot nu toe maximaal €1.200. Nu is dat maximaal €690 geworden! Voor een iPhone XS Max kreeg je voorheen maximaal €490, nu nog maar €420.



Ook lagere vergoeding voor iPad

De verlaging van de inruilvergoeding geldt voor bijna alle productgroepen. Een iPad Pro leverde voorheen nog maximaal €250 op, terwijl je er nu niet meer dan €210 voor krijgt. Verkopen via het tweedehands circuit levert aanzienlijk meer op. Het gaat bij Apple namelijk om de maximale prijzen, dus in werkelijkheid zul je er meestal nog iets minder voor krijgen.



Links de vergoeding op 7 januari, rechts de huidige vergoeding.

Sommige vergoedingen zijn hetzelfde gebleven. Wilde je je Apple Watch Series 4 van de hand doen, dan gaf Apple je er het schamele bedrag van €80 voor. Die lage vergoeding geldt nog steeds. Ook voor de Apple Watch Series 3 (€60) en Series 2 (€50) is de vergoeding laag. Voor die bedragen kun je vast wel een geïnteresseerde in je vriendenkring vinden, zonder dat je naar Apple of naar Marktplaats hoeft te gaan.



Links de vergoeding op 7 januari, rechts de huidige vergoeding.

Het Trade In-programma moedigt gebruikers aan om hun oude iPhone of iPad in te leveren in ruil voor shoptegoed. Zo betaal je minder voor je nieuwe device. Het kan een uitkomst zijn als je geneigd bent om oude apparaten in een la te gooien, omdat je tweedehands verkopen te veel werk vindt. Maar waarschijnlijk kun je voor dezelfde prijs of meer je device wel aan een collega of vriend kwijt.

Wil je niet met Marktplaats-kopers te maken hebben, dan kun je ook terecht bij een van de vele recycling- en refurbish-bedrijven. Die geven er ook relatief weinig voor in vergelijking met de vrije verkoop, maar wij leggen in onderstaand artikel uit dat ze nog altijd een betere vergoeding geven dan Apple.

Alles over je iPhone inruilen lees je hieronder: