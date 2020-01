PayByPhone is een parkeerapp die nu ook beschikbaar is in Meer dan 100 Nederlandse steden. De app heeft ook een Apple Watch-versie en laat je een parkeeractie starten met Siri.

Er zijn in Nederland allerlei parkeerapps voor je iPhone beschikbaar en daar is nu een internationale speler bijgekomen. PayByPhone is in meer dan tien landen actief, waaronder België, en werkt nu ook in Nederland. Voor iOS-gebruikers zijn er twee handige functies die tijdens het parkeren van pas komen: ondersteuning voor Siri en een aparte Apple Watch-app.



PayByPhone in Nederland beschikbaar

PayByPhone is in Nederland gestart bij 117 steden. In het rijtje steden zitten de grootste steden van het land, zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam, maar ook veel kleinere steden doen mee. Een compleet overzicht van geschikte locaties vind je op de site. Het voordeel van deze dienst is dat er geen registratiekosten zijn. Wel betaal je in Nederland €0,20 transactiekosten per parkeeractie. Je kan meerdere voertuigen toevoegen.

Een nadeel is wel dat je bij het starten van een parkeeractie aan moet geven hoe lang je wil parkeren. Bij de meeste andere parkeerapps druk je op de knop om te starten en stop je je parkeeractie zodra je weer weg gaat. Wel kun je bij PayByPhone je parkeeractie stoppen als je eerder weg wil rijden. Betalen kan momenteel alleen nog met een creditcard. In het buitenland ondersteunt de app ook Apple Pay, maar dat is in Nederland helaas nog niet het geval.

Met Siri en Apple Watch

Om het parkeren te starten, hoef je niet eens de app te openen. PayByPhone werkt namelijk samen met Siri Shortcuts. In de instellingen van de app staan al drie opdrachten klaar die je aan Siri kan toevoegen. Zo kun je eenvoudig een parkeeractie starten, de gegevens opvragen of je parkeersessie verlengen. De bijbehorende Apple Watch-app gebruik je om een lopende parkeersessie te verlengen en een overzicht te krijgen van de totale kosten van het parkeren.

Behalve in Nederland gebruik je de dienst ook in onder andere België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde staten. Bekijk ook ons overzicht met de beste parkeerapps voor de iPhone.