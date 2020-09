Binnenkort is het tijd voor Apple's september 2020-event, waar weer veel nieuwe aankondigingen verwacht worden. Maar naar welke onthulling kijk jij het meest uit? In deze iCulture peilt zijn we benieuwd naar welke Apple-aankondigingen jullie het meest uitkijken.

Zoals altijd voor een nieuwe Apple-event zijn we benieuwd naar jouw mening. Waar hoop jij het meeste op? Op welke productaankondiging zit jij al maanden te wachten? Dit jaar zijn de verwachtingen hooggespannen, want er staat een flinke reeks producten op de planning voor dit najaar. Apple trapt de aankondigingen af op dinsdag 15 september, want dat is de datum van Apple’s september-event. Maar Apple onthult nog niet meteen alle nieuwe producten.



iCulture peilt: naar welke aankondigingen kijk jij het meest uit?

Zoals je al in ons artikel met verwachtingen voor Apple’s september 2020-event kon lezen, lijkt het erop dat Apple de iPhone 12 nog even geheim houdt. Het aanstaande event draait in ieder geval om de Apple Watch Series 6 en iPad Air 2020 en mogelijk nog wat andere extra aankondigingen, zoals een nieuwe fitnessdienst. De iPhone 12 bewaart Apple voor een later moment, mogelijk tijdens een event in oktober.

In onze poll kun je maximaal 3 producten of aankondigingen aangeven waar je het meest naar uitkijkt. Omdat nog niet duidelijk is wat Apple precies wanneer gaat aankondigen, hebben we alle waarschijnlijke aankondigingen in deze poll meegenomen. Hou er dus wel rekening mee dat lang niet alles deze maand gepresenteerd wordt en dat je op sommige onthullingen langer moet wachten, zoals de iPhones in oktober en de Mac met Apple Silicon later dit jaar.

Poll niet (goed) zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Wil je weten wat onze verwachtingen voor Apple’s september 2020 event zijn? In onze uitgebreide vooruitblik lees je alles wat we van de presentatie verwachten. In ons overzicht met alle Apple-producten van 2020 lees je meer over wat er al reeds verschenen is en wat we nog verwachten.