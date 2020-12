Het jaar is bijna voorbij, op een paar feestelijke dagen na. We hopen dat je deze in intieme kring kunt vieren met de mensen je het meest nabij zijn. Namens iCulture wensen we je veel ontspanning en gezelligheid, aan het einde van het jaar. En we willen je vooral bedanken voor je trouwe bezoek aan onze website en betrokkenheid.

Voor ons is 2020 een bijzonder jaar gelopen, waarin alles net iets anders liep dan we hadden verwacht. Toch kijken we met tevredenheid terug op een succesvol Apple-jaar: ons favoriete merk heeft dit jaar heel wat nieuwe producten uitgebracht en ondanks veelvuldig thuiswerken is er een behoorlijke line-up voor 2020 neergezet. Voor ons betekende dat ook: flink doorwerken. De nasleep van het ene event was nog niet afgelopen, of het volgende diende zich alweer aan. Net als veel anderen hebben we een groot deel van het jaar thuisgewerkt en stond ons kantoor er wat verlaten bij. Maar als het goed is heb je er niet veel van gemerkt: we zoefden vol enthousiasme van de ene naar de andere aankondiging en hebben bijna elk product dat Apple in 2020 aankondigde uitvoerig getest. Natuurlijk was er weer de gebruikelijke dosis geruchten, waarbij we de onzin zo goed mogelijk probeerden te filteren. Vaak is dat gelukt, soms ook niet. Het nieuws werd dit jaar meer dan ooit gedomineerd door (soms anonieme) Twitter-geruchtenlekkers, waarvan niemand weet waar ze hun informatie vandaan halen.

Voor ons (en hopelijk ook voor jou) breekt de komende tijd ook een rustiger periode aan: we gaan lekker uitrusten en ons opladen voor het nieuwe jaar, waarin weer genoeg nieuws te beleven valt. De AirTags staan immers nog in de startblokken en we wachten nog op een nieuwe Apple TV en meerdere nieuwe Macs.



Genoeg ontspanning tijdens de feestdagen

Als je iets leuks wilt doen tijdens de kerstdagen, dan hebben we de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast voor je, met een terugblik op 2020. Sterker nog: waarom niet meteen het hele jaar iCulture-podcasts terugluisteren? Want ze zijn ook achteraf nog interessant! Verder publiceerden we eerder op iCulture een terugblik van alle events van 2020 (met video!), een round-up van alle producten van 2020 én een Apple-jaaroverzicht 2020! Of doe een bordspel met de hele familie terwijl je nog wat last-minute cadeautjes regelt.

We wensen je fijne feestdagen in gezondheid. En doe iets liefs voor iemand die de feestdagen alleen moet doorbrengen!