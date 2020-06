iMac-design in de afgelopen 22 jaar: welke vind jij de mooiste?

In de loop van de jaren heeft de iMac steeds een ander design gekregen. We denken bij de iMac nu vooral aan het aluminium model met dunne randen, maar je herinnert je vast ook nog wel de G3 en G4, twee iconische modellen. In dit artikel lopen we de verschillende designs met je langs.

Het begon allemaal met de G3 iMac in 1998, die de meeste mensen wel kennen in de variant in Bondi Blue. Daarna volgden steeds andere iMac-designs. Het voelt misschien alsof het fysieke design van de iMac in geen jaren is veranderd – of dat zo is, zie je in dit overzicht. Apple zou in 2020 een redesign hebben gepland, maar waar moeten we dan aan denken? En bij welk model iMac ben jij ingestapt?

iMac redesign in 2020

De iMac krijgt in 2020 waarschijnlijk een nieuw uiterlijk. Dat blijkt uit gevonden icoontjes en hints van geruchtenlekkers. Apple heeft in ieder geval één nieuwe iMac geregistreerd om nog dit jaar uit te brengen. Het zou gaan om een goedkopere 23-inch iMac die in de tweede helft van 2020 komt. Het is al bijna 1 juli, dus de aankondiging kan al best snel komen. Er zijn al suggesties gedaan hoe zo’n redesign van de iMac eruit kan zien.



Concept door Kevin Kal, een 20-jarige student uit Parijs.

Het doet denken aan het Pro Display XDR, met smallere randen, een 1080p webcam, Face ID-camera en een nieuw type trackpad, waarmee je ook je iPhone kunt opladen. Er wordt gesproken over een 23- en 28-inch 5K-scherm.

Maar dat is natuurlijk nog helemaal geen realiteit. Eerst zullen we moeten wachten op de aankondiging van Apple. We duiken met deze terugblik vooral in het design van de vorige modellen.

2017: iMac Pro

De iMac Pro is het nieuwste model iMac, dat vooral opvalt door de spacegrijze kleur. Dat is ook eigenlijk het enige verschil met de gewone iMac van aluminium. Het design is hetzelfde. Apple introduceerde de kleur spacegrijs voor het eerst bij de iPhone 5s. Daarna werd het ook gebruikt voor de iPad, Apple Watch en sommige accessoires.

2012: Aluminium iMac met dunne randen

Het huidige design van de iMac gaat alweer acht jaar mee! Daarmee is dit het langstlopende design van de Mac ooit. Toch ziet het er niet gedateerd uit. Er zijn wel een aantal verbeterpunten qua design mogelijk. Zo zouden we graag willen dat het scherm in hoogte verstelbaar is, zoals bij sommige LG-beeldschermen. Ook is deze iMac een typisch product van Jony Ive’s obsessie om alles dunner te maken. Misschien ziet het er beter uit als Apple de onderdelen wat gelijkmatiger verspreidt in plaats van de uitstulping aan de achterkant. Dat het uit één stuk aluminium is gemaakt, is alleen maar mooi. Reparaties kunnen vanaf de voorkant plaatsvinden, door het schermpaneel eruit te halen.

2009: Unibody iMac

Dit was de eerste unibody iMac, gemaakt uit één stuk aluminium. Apple stapte over naar een groter schermformaat van 21,5-inch in plaats van het vorige formaat van 20-inch. Ook kwam er een extra grote iMac van 27-inch. De beeldverhouding van 16:9 veranderde ook en er kwam een LED-scherm met achtergrondverlichting in, met smallere zwarte randen rondom.

Het design was vrijwel gelijk aan dat van 2007, alleen zag het er nu veel minimalistischer uit door het ontbreken van naden. Het design van de huidige iMacs is hier al goed te herkennen. Het belangrijkste verschil is dat de schermranden bij dit model nog vrij dik waren.

2007: Eerste aluminium iMac

Deze iMac van aluminium zag er door het gebruikte materiaal een stuk luxer uit dan zijn voorganger, die nog van plastic was. Toch gold dat alleen voor de voorkant, want de achterkant was nog gewoon van plastic gemaakt, al was het deze keer wel zwart. Later zou Apple nog veel meer producten van aluminium maken, waaronder de iPhones. Apple zou zijn overgestapt naar aluminium omdat Steve Jobs het uiterlijk professioneler vond ogen. Het witte plastic werd rond die tijd vooral in verband gebracht met hét consumentenspeeltje uit die tijd: de iPod met z’n witte oordopjes.

2004: Witte iMac met voet

De iMac G5 kennen de meeste mensen nog wel. Toch kwam dit model maar relatief kort op de markt tussen 2004 en 2006. Dat het nu nog steeds zo vertrouwd oogt, komt misschien omdat het toen al een alles-in-een computer was waarbij alle onderdelen achter het scherm waren verwerkt. Het witte plastic sprak mensen aan die naar de iPod waren overgestapt en eraan toe waren om van Windows naar Mac over te stappen. Dat kwam mooi uit want tijdens het tijdperk van de ‘witte iMac’ stapte Apple ook over van het PowerPC-platform naar Intel-processoren. Met deze op x86 gebaseerde processoren was het mogelijk om Windows te draaien.

De G5 was ook bijzonder omdat je het apparaat makkelijk kon upgraden, ook als je geen techneut was. Je kon de schroeven aan de onderkant verwijderen en vervolgens de achterkant eraf halen.

2002: Het iMac-bolletje

Ook deze iMac zul je meteen herkennen als een product van Apple. En ook hier bleef het model eigenlijk maar heel kort op de markt. Het was een futuristisch model en het zag er strak uit als je er de bijbehorende transparante speakers naast plaatste. Die speakers waren trouwens gemaakt door Harman Kardon, dat tegenwoordig onderdeel van Samsung is.

Het was de eerste iMac met een plat scherm, al was het nog wel relatief klein: 17-inch. Wel handig was het feit dat het LCD-scherm in alle richtingen kon worden bewogen. Alle onderdelen zaten in de bolvormige voet. Een all-in-one zoals bij de latere iMacs was op dat moment nog niet mogelijk. En het witte plastic sloot natuurlijk mooi aan bij de iPods van dat moment.

1998: G3 iMac

De iMac G3 uit 1998 is misschien wel de geliefde Mac uit de geschiedenis. De Macintosh mag er ook zijn, maar de G3 is het apparaat dat veel mensen daadwerkelijk op hun bureau hadden staan. Dit is de computer die Apple gered heeft.

Dit is de eerste iMac uit de koker van Jony Ive en het is ook de Mac die Apple gereed heeft, al waren de specs niet zo heel bijzonder. Met een 15-inch bolle beeldbuis en een processor met een kloksnelheid van 233 MHz was dit nog niet echt een krachtpatser. Dit was dan ook niet dé zakelijke iMac, maar een model dat ook de thuiscomputeraar moest aanspreken.

Het geniale van de iMac waren de kleurtjes, een tactiek die we nu nog steeds bij de goedkopere iPhone en Apple Watch-horlogebandjes terug zien. Vooral Bondi Blue was een populaire kleur. Andere computermerken brachten op dat moment alleen beige en grijze computerkasten uit, die je onder je bureau moest plaatsen. De iMac stond trots bovenop je bureau.

Sommige modellen zijn momenteel moeilijk te vinden, als je ze wilt verzamelen. Dat geldt vooral voor de hierboven getoonde Flower Power G3 en de Dalmatian met blauwe stippen. Dit was de eerste iMac, waarbij de i staat voor internet. Er zat geen diskettestation meer in; alle aansluitingen verliepen via USB-randapparaten. Een modem zat er wel in, zodat je meteen online kon.

Op de iCulture-redactie hebben we een mooie collectie G3’s die je hierboven kunt zien. Dit was een computer die meteen plezier uitstraalde.

Welke van deze iMacs vind jij het mooist? Laat het weten in onze poll!

Poll niet (goed) zichtbaar? Invullen kan ook hier!