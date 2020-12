Kerst-kijktips: Soul, Mulan, Holidate, Jingle Jangle en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Soul (2020) op Disney+

Er is één animatiefilm waar we het hele jaar naar hebben uitgekeken en dat is Soul, de nieuwste film van Pixar. Deze film zou eigenlijk al in de bioscoop draaien, maar we weten allemaal waarom dat niet gebeurde. Gelukkig kun je Soul gewoon via Disney+ kijken. De film is al toegevoegd aan het aanbod in Nederland, dus je kunt na het afsluiten van een maandabonnement van €6,99 meteen gaan kijken.

Soul is een Pixar-film met Jamie Foxx als de stem van Joe Gardner, een muziekleraar op de middelbare school die gek is van jazz en altijd ervan gedroomd heeft om professioneel muzikant te worden. Nadat hij indruk heeft gemaakt op een aantal jazzliefhebbers lijkt zijn droom eindelijk waarheid te worden totdat… we verklappen niets.

Aan Soul hebben nog veel meer bekende namen meegewerkt, zoals Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs, Angela Bassett, Graham Norton en Richard Ayoade. Kijken dus!

Mulan (2020) op Disney+

Grote kans dat je eerder dit jaar geen €21,99 ervoor over had om Mulan te kijken. Deze dure Disney-film zou ook in de bioscoop draaien. Om toch wat van de hoge productiekosten terug te verdienen besloot Disney om de film on-demand beschikbaar te stellen voor een flink bedrag, met de belofte dat het uiteindelijk toch voor alle abonnees te zien zou zijn op Disney+, zonder verdere kosten. Dat moment is nu aangebroken.

Mulan is een remake van de Disney-animatiefilm Mulan uit 1998, onder regie van Niki Caro. De première vond plaats in Los Angeles op 9 maart 2020, maar de Amerikaanse bioscooprelease moest door de uitbraak van het coronavirus worden uitgesteld. De film speelt zich af in China, tijdens de Han-dynastie. Fa Mulan, dochter van de oude oorlogsveteraan Fa Zhou, doet zich voor als mannelijke soldaat, om zo de plaats van haar vader in te nemen in het gevecht tegen een invasie van de Hunnen.

Echt een aanrader tijdens de kerst! Voor €6,99 per maand kun je niet alleen naar Mulan kijken, maar ook naar de eerder genoemde nieuwe film Soul.

Onward (2020) op Disney+

Ook leuk om te kijken: de animatiefilm Onward, die eerder dit jaar verscheen en nu voor abonnees te zien is. In Onward brengen elvenbroers Ian en Barley een dag door met hun overleden vader. Ze gaan op zoek naar Berley’s waanzinnige busje Guinevere. Maar als hun moeder Laurel merkt dat haar zoons verdwenen zijn, gaat ze op zoek.

Mariah Carey’s Magical Christmas Special (2020) op Apple TV+

We schreven er al eerder over, maar nu is het moment om echt te gaan kijken: de kerstspecial met Mariah Carey. Ook leuk om als achtergrondmuziekje aan te zetten tijdens het gourmetten. Er is een indrukwekkende line-up van sterren te zien, waaronder Tiffany Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland en Mykal-Michelle Harris. Je ziet een combinatie van muzikale optredens, dans en animaties. Carey zal ook een nieuwe single uitbrengen van de soundtrack ‘Oh Santa!’ waarin tevens Ariana Grande en Jennifer Hudson meezingen. Het zijn veelal nieuwe uitvoeringen van de kerstklassiekers.

Bekijken: Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Kerstfilms op Netflix

Zoek je iets leuks om te kijken tijdens de kerst, dan valt er op Netflix genoeg te kijken:

Holidate (2020) : In de stemming voor een zoetsappige datingfilm? Kijk dan Holidate met Emma Roberts en Luke Bracey, twee eeuwige singles die geen zin hebben om alleen naar hun familie te gaan tijdens de kerst. Je weet al hoe het afloopt.

: In de stemming voor een zoetsappige datingfilm? Kijk dan Holidate met Emma Roberts en Luke Bracey, twee eeuwige singles die geen zin hebben om alleen naar hun familie te gaan tijdens de kerst. Je weet al hoe het afloopt. Jingle Jangle: A Christmas Journey (2020) : Een Netflix-original, over de excentrieke uitvinder Jeronicus (Forest Whitaker). Na het verlies van zijn vrouw probeert Jeronicus er weer bovenop te komen. Gezellige musicalnummers met indrukwekkend decor.

: Een Netflix-original, over de excentrieke uitvinder Jeronicus (Forest Whitaker). Na het verlies van zijn vrouw probeert Jeronicus er weer bovenop te komen. Gezellige musicalnummers met indrukwekkend decor. Dolly Parton’s Christmas on the Square (2020) : De kerstsfeer is ver te zoeken als een harteloe vrouw probeert land in haar thuisstad te verkopen. Zal ze door muziek wat ontdooien?

: De kerstsfeer is ver te zoeken als een harteloe vrouw probeert land in haar thuisstad te verkopen. Zal ze door muziek wat ontdooien? A California Christmas (2020): Een rijke charmeur die alles dreigt te verliezen, doet alsof hij een boerenknecht is om te zorgen dat een boerin haar land nog voor de kerst verkoopt. Klinkt ouderwets, speelt zich in de hedendaagse tijd af.

The Christmas Chronicles 1 + 2 (2018/2020) : Regisseur Chris Columbus maakte eerder Home Alone 1 en 2, maar in The Christmas Chronicles draait het om Mr. en Mrs. Claus. Voor fans van Kurt Russell en Goldie Hawn.

: Regisseur Chris Columbus maakte eerder Home Alone 1 en 2, maar in The Christmas Chronicles draait het om Mr. en Mrs. Claus. Voor fans van Kurt Russell en Goldie Hawn. The Night Before (2015) : Comedy met Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt en Anthony Mackie. Drie goede vrienden gaan op kerstavond op zoek naar de beste party. Trailer.

: Comedy met Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt en Anthony Mackie. Drie goede vrienden gaan op kerstavond op zoek naar de beste party. Trailer. The Polar Express (2004) : Een 8-jarige jongen weet niet helemaal zeker of de kerstman wel bestaat. Animatiefilm met een overdosis Tom Hanks.

: Een 8-jarige jongen weet niet helemaal zeker of de kerstman wel bestaat. Animatiefilm met een overdosis Tom Hanks. How The Grinch Stole Christmas (2000) : Een film uit 2000 die nog steeds goed mee kan. Jim Carrey speelt The Grinch, een groen monster dat het kerstfeest wil verpesten. Hij steelt op kerstavond alle cadeautjes. Totdat…

: Een film uit 2000 die nog steeds goed mee kan. Jim Carrey speelt The Grinch, een groen monster dat het kerstfeest wil verpesten. Hij steelt op kerstavond alle cadeautjes. Totdat… Fireplace for Your Home (2010): Gewoon een knappend haardvuur om als achtergrondbehang aan te zetten.

Kerstfilms op Amazon Prime Video

Heb je Amazon Prime Video, dan kun je ook naar deze films kijken:

Love Actually (2003) : Verschillende liefdesverhalen, van een man die verliefd is op de vrouw van zijn beste vriend, tot een opbloeiende liefde die wordt bemoeilijkt door taalproblemen.

: Verschillende liefdesverhalen, van een man die verliefd is op de vrouw van zijn beste vriend, tot een opbloeiende liefde die wordt bemoeilijkt door taalproblemen. The Holiday (2006): Kate Winslet en Cameron Diaz als twee vrouwen, die rond de kerst van huis wisselen. Winslet komt in Los Angeles terecht terwijl Diaz zich opeens in een huisje in Engeland ziet zitten, met onverwachte gevolgen.

Betaalde films bij Amazon Prime Video:

Home Alone (1990) : De kerstfilm die je gezien moet hebben. Deel 2 en 4 zijn ook te vinden bij Amazon.

: De kerstfilm die je gezien moet hebben. Deel 2 en 4 zijn ook te vinden bij Amazon. The Grinch (2020) : Een kerstverhaal bij uitstek, in meerdere varianten. In deze recente film is de stem van Benedict Cumberbatch te horen. Geslaagde versie voor fans van de Dr. Seuss-boeken.

: Een kerstverhaal bij uitstek, in meerdere varianten. In deze recente film is de stem van Benedict Cumberbatch te horen. Geslaagde versie voor fans van de Dr. Seuss-boeken. The Polar Express (2005) : Een kerstfilm met actie, én met Tom Hanks. Ook te zien bij Netflix.

: Een kerstfilm met actie, én met Tom Hanks. Ook te zien bij Netflix. The Santa Clause 1, 2 + 3 (1995 t/m 2006): Klassieke comedy met Tim Allen als een gescheiden vader die tijdens kerstavond zijn zoon op bezoek krijgt. Als pa per ongeluk de kerstman vermoordt, moet hij aan de slag.

Meer kerstfilms bij Disney+

Hierboven noemden we al even Soul en Mulan. Maar er valt nog meer te zien bij Disney+ als je voor €6,99 per maand lid wordt. Dit zijn onze aanraders:

Frozen 2 (2019) : Mateloos populaire film met Anna en Elsa, die geen verdere toelichting behoeft.

: Mateloos populaire film met Anna en Elsa, die geen verdere toelichting behoeft. Godmothered (2020) : Met comedyster Jillian Bell. Een vrouw besluit de brief van een 10-jarig meisje in nood te beantwoorden. De brief blijkt echter al behoorlijk oud en het meisje is ondertussen een 40-jarige alleenstaande moeder, gespeeld door Isla Fisher.

: Met comedyster Jillian Bell. Een vrouw besluit de brief van een 10-jarig meisje in nood te beantwoorden. De brief blijkt echter al behoorlijk oud en het meisje is ondertussen een 40-jarige alleenstaande moeder, gespeeld door Isla Fisher. Decorating Disney: Holiday Magic (2017) : Weer eens wat anders. In deze tv-special zie je wat er bij komt kijken om de pretparken van Disney in kerstsfeer te brengen. Met Whoopi Goldberg als toeristische gids.

: Weer eens wat anders. In deze tv-special zie je wat er bij komt kijken om de pretparken van Disney in kerstsfeer te brengen. Met Whoopi Goldberg als toeristische gids. Noelle (2019) : Voor als je ‘m vorig jaar gemist hebt. Anna Kendrick speelt Noelle Kringle. Haar broer moet dit jaar de rol van de kerstman gaan spelen, maar bakt er niets van. Noelle moet ingrijpen om het feest te redden.

: Voor als je ‘m vorig jaar gemist hebt. Anna Kendrick speelt Noelle Kringle. Haar broer moet dit jaar de rol van de kerstman gaan spelen, maar bakt er niets van. Noelle moet ingrijpen om het feest te redden. LEGO Star Wars Holiday Special (2020): Gebaseerd op de originele special uit 1978, maar nu hebben Disney, Lucasfilm en LEGO er een gezamelijke spinoff van gemaakt.