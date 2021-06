iCloud Mail op het web krijgt een nieuw ontwerp. Het is alweer heel wat jaren geleden dat Apple deze webversie een nieuw design gaf, dus het werd hoog tijd. Het is nu al door iedereen te proberen via de betawebsite van iCloud.

Als je geen toegang hebt tot je eigen iPhone, iPad of Mac, dan is iCloud-web een handige uitvalsbasis voor al je gegevens in iCloud. Je bekijkt er je contactenlijst, documenten, agenda, foto’s en nog veel meer. Ook bekijk je in iCloud-web je e-mails, wat bijvoorbeeld handig kan zijn als je op een (openbare) Windows-pc werkt. Apple heeft nu een nieuw design voor iCloud Mail op het web uitgerold, maar nog alleen voor de betawebsite. Het voordeel is dat iedereen die betaversie kan gebruiken.



iCloud Mail op het web met nieuw design

Je bekijkt het nieuwe design van iCloud Mail op het web via de deze link naar de betawebsite. De nieuwe versie heeft een look die veel beter past bij de huidige stijl van iOS, met rondere vormen, dikkere titels en knoppen en een moderner lettertype. Waar het huidige design nog steeds veel weg heeft van het iOS 7-tijdperk, ziet de nieuwe versie er veel meer uit als iOS 14.



Het nieuwe design (links) vs het oude design.

In de werking van de nieuwe versie is ook iets veranderd en dan met name bij het opstellen van een nieuwe e-mail. Bij de huidige versies met het oudere design wordt er een nieuw venster geopend voor het maken van een nieuwe e-mail. Bij de nieuwe versie in de betawebsite verschijnt er een pop-up in het huidige venster zodra je een nieuwe e-mail wil opstellen. Het nadeel daarvan is dat je niet zo makkelijk door je ontvangen mails kan bladeren. We hopen dan ook dat Apple dit nog aan gaat passen.

De nieuwe versie op de betawebsite is momenteel alleen nog in het Engels te gebruiken. Omdat het om een beta gaat, kunnen er nog dingen veranderen. Het is nog niet duidelijk wanneer Apple het nieuwe design naar de gewone versie van iCloud-web uitrolt, maar we verwachten dat dat later dit jaar is bij de publieke release van iOS 15.