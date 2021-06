Ben je altijd wat sceptisch over grote iOS-updates, omdat je toestel daarna niet meer vooruit te branden is, dan heeft Apple het antwoord. Vanaf iOS 15 word je niet min of meer gedwongen om zo snel mogelijk te updaten. Je kunt op iOS 14 en iPadOS 14 blijven hangen zolang je wilt en krijgt daarbij nog steeds beveiligingsupdates. Je kunt in de Instellingen-app kiezen uit twee software-versies: iOS 15 met alle nieuwe functies, of de laatste versie van iOS 14.x met meer zekerheid over stabiliteit. Kies je voor het laatste dan krijg je nog steeds belangrijke beveiligingsupdates totdat je er klaar voor bent om de sprong naar iOS 15 te wagen.



Dit betekent waarschijnlijk ook dat Apple stopt met het blokkeren van downgraden . Tot nu toe was het zo dat Apple stopte met het signeren van oudere iOS-versies (met een beveiligingscertificaat), waardoor je ze niet meer kon installeren. Dit lijkt wat soepeler te worden.

Het kan een nuttige optie zijn voor mensen die niet kunnen of willen updaten. Bijvoorbeeld omdat het device eigendom is van een bedrijf of school, waar specifieke apps nodig zijn die nog niet voor iOS 15 zijn bijgewerkt. Ook kan een bedrijf of school gebruikers verbieden om te updaten.

Je hebt dus vanaf iOS 15 twee opties: meteen overstappen of nog even blijven wachten. Het is te lezen in de preview van iOS 15 op de website:

iOS biedt nu de keuze tussen twee software-updateversies in de Instellingen-app. Je kunt updaten naar de nieuwste versie van iOS 15 zodra deze is uitgebracht voor de nieuwste functies en de meest complete set beveiligingsupdates. Of doorgaan op iOS 14 en nog steeds belangrijke beveiligingsupdates krijgen tot je klaar bent om te upgraden naar de volgende grote versie.

iOS 15 kan nog allerlei bugs bevatten. Bovendien is het een traditie dat na een grote update veel gebruikers klagen over batterijproblemen. Dat kan met meerdere factoren te maken hebben: allerlei achtergrondprocessen die nog uitgevoerd moeten worden, maar ook speelt mee dat mensen bij grote updates meer met hun toestel ‘spelen’.

Meer over iOS 15

