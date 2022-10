Apple heeft iCloud.com op het web een nieuw uiterlijk gegeven. Het is te bekijken in de betaversie, waarbij je de indeling zelf mag bepalen.

Nieuw design voor iCloud.com

Apple geeft iCloud.com regelmatig een andere indeling. Maar voordat dat gebeurt moet er eerst getest worden en dat gebeurt op beta.icloud.com. Daar is nu een compleet nieuwe indeling te zien, met tegels waar je kunt zien wat er recent gebeurd is. Je krijgt previews van Foto’s, Mail, Notities, iCloud Drive en andere apps en diensten. Ze zijn in blokken verdeeld over de pagina. Je kunt de indeling met de knop Pas homepage aan aanpassen, met de app die jij het liefst ziet.



Zo kun je kiezen uit de apps Agenda, Herinneringen, Pages, Numbers en Keynotes maar je hebt telkens maar drie brede blokken en drie vierkante blokken tot je beschikking. Zoek mijn en het Adresboek kun je gek genoeg niet kiezen. Sommige delen van de pagina en de apps zijn ook wat aangepast.

Verderop op de pagina kun je terecht om te kijken hoeveel iCloud-opslag je nog hebt en je kunt ook gebruik maken van bestandsherstel als je recent een document hebt weggegooid, of terug wil naar een andere versie van een document. Dit moeten wel documenten zijn die je op iCloud bewaart. Via een rooster-icoontje bovenin krijg je toegang tot alle apps en diensten van iCloud en kun je snel aan de slag door bijvoorbeeld een nieuw Pages-document aan te maken.

Je hoeft geen betatester te zijn om de nieuwe interface te kunnen bekijken. Ga in je browser naar het aangegeven adres (beta.icloud.com) en log in. Mocht het goed bevallen en niet te veel bugs bevatten, dan kun je deze indeling binnenkort terug zien op de normale iCloud-site.

