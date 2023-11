De kwartaalcijfers FQ4 2023 zijn binnen en dat betekent dat we weer flink in de uitspraken van CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri kunnen graven. Welke interessante uitspraken moet je weten en wat valt er te concluderen uit de cijfers?

Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ4 2023

Apple brengt altijd een persbericht uit over de nieuwste kwartaalcijfers, maar veel interessanter is wat daarna gebeurt in de conference call met CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri. Daarin kunnen analisten vragen stellen over allerlei zaken en Apple probeert die zo goed mogelijk te ontwijken. Wij hebben de interessante punten voor jou eruit gehaald.



#1 Drama bij de Mac, maar Tim Cook blijft optimistisch

De Mac-omzet van Apple is met 34% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, maar CEO Tim Cook verwacht een ‘aanzienlijke’ verbetering met de introductie van M3 Macs. In het vierde fiscale kwartaal van 2023 bedroegen de Mac-verkopen $7,6 miljard, een daling van 34% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De totale Mac-omzet voor 2023 komt uit op $29,4 miljard, lager dan de $40,2 miljard van 2022.

CFO Luca Maestri schrijft de daling toe aan uitdagende marktomstandigheden en moeilijke vergelijkingen met de Mac-line-up van vorig jaar. Door problemen in de toeleveringsketen in juni 2022 stegen de Mac-verkopen in september 2022 weer. Dit jaar was dat niet het geval. En Apple bracht in het junikwartaal van 2023 een vernieuwde MacBook Air uit, terwijl dit normaal gesproken in het septemberkwartaal gebeurt. Er verschijnen dit najaar wel nieuwe M3 Macs, maar die gaan pas in het decemberkwartaal in de verkoop. Cook denkt dat de Mac tijdens de feestdagen beter presteert.

#2 Record bij iPhone, maar het had nog beter gekund

Van de $89,5 miljard omzet die Apple heeft gerapporteerd, is meer dan de helft ($43,8 miljard) afkomstig uit de iPhone-verkopen. Toch hadden de cijfers nog iets beter kunnen zijn. Leveringsproblemen bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben sterke invloed gehad op de verkoopcijfers. De nieuwe modellen zijn meer dan een maand geleden zijn uitgebracht, maar er zijn nog steeds tekorten. Veel uitvoeringen van de iPhone 15 Pro zijn momenteel niet direct beschikbaar en hebben lange levertijden, ook bij Apple zelf. Dit gaat verbeteren: Apple belooft dat de tekorten voor het einde van het volgende kwartaal zijn opgelost. Het moet lukken om nog voor de feestdagen een iPhone 15 Pro (Max) in handen te hebben.

#3 Ook een record bij diensten

De omzet van Apple’s diensten heeft een nieuw record bereikt met $22,3 miljard, een stijging van 16,3% in het septemberkwartaal. Dit overtrof de verwachtingen van analisten met bijna $1 miljard. Za hadden op een omzet van $21,35 miljard gerekend. Diensten is nu goed voor een kwart van de omzet bij Apple. Dit segment omvat de App Store, Apple Pay en Apple Card, abonnementsdiensten zoals Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade en iCloud, advertenties en betalingen van Google voor zoekdiensten. In augustus meldde Apple meer dan 1 miljard betaalde abonnementen te hebben bereikt voor alle apps en diensten, inclusief die van derden. En de groei kan nog wel even doorzetten. Vorige maand werd Apple TV+ verhoogd naar €9,99, de tweede verhoging in korte tijd. Ook de prijzen voor Apple Arcade, Apple News+ en de Apple One-bundels zijn verhoogd.

#4 Geen nieuwe modellen: verdere daling bij iPad verwacht

Apple voorspelt voor volgend kwartaal een aanzienlijke daling in de iPad-inkomsten. De kwartaalomzet uit iPads vielen al terug van $7,2 miljard vorig jaar naar $6,4 miljard dit jaar en dat zal volgend jaar ook merkbaar zijn. Tim Cook bevestigde dat er in 2023 helemaal geen nieuwe iPads zullen worden geïntroduceerd, waardoor de verkopen nog verder zullen inzakken. Apple heeft volgens Bloomberg ook geen plannen om vóór maart nog nieuwe iPads uit te brengen. Naast de iPad verwacht Apple ook een terugval in de inkomsten uit Wearables, Home & Accessories. Vorig jaar werden er in dit segment veel nieuwe producten uitgebracht, namelijk drie Apple Watch-modellen en vernieuwde AirPods.

#5 Een jaar lang omzetdalingen

We zijn bij Apple gewend aan record na record, maar er zijn ook wel eens mindere tijden – al zijn die bij Apple nooit dramatisch. Er wordt nog steeds voor miljarden winst gemaakt en Tim Cook zal er geen boterham minder om eten.

Sinds 2019 is het voor het eerst dat de totale jaaromzet is gedaald. Apple heeft bovendien voor het vierde opeenvolgende kwartaal een daling in omzet gerapporteerd. Dit kwartaal ging het om een daling van 0,7% naar $89,5 miljard.

#6 Apple betaalt $0,24 dividend per aandeel

Bij iCulture zijn we vooral gefocust op nieuwe producten en dan vergeten we wel eens dat Apple nog andere klanten heeft: de investeerders. Zij krijgen ondanks een jaar aan omzetdalingen toch een extraatje voor de feestdagen toegeschoven. Ze krijgen $0,24 dividend per aandeel, net als vorig jaar. Het wordt uitgekeerd op 16 november aan aandeelhouders die op 13 november in het bezit zijn van Apple-aandelen.

#7 Tim Cook noemt AI essentieel voor Apple-producten

CEO Tim Cook heeft kunstmatige intelligentie (AI) bestempeld als een fundamentele technologie die essentieel is voor Apple-producten. Hoewel Apple weinig loslaat over de AI-activiteiten die momenteel gaande zijn, benadrukt Cook dat AI en machine learning al een kernonderdeel zijn van vrijwel elk product dat Apple uitbrengt. In iOS 17 zijn bijvoorbeeld functies zoals persoonlijke stem en live voicemail geïntroduceerd waarbij AI centraal staat. Cook benadrukte eerder ook al het belang van AI voor Apple. iOS bevat talloze functies die gebaseerd zijn op machine learning en AI, zoals het nieuwe transformer-taalmodel voor autocorrectie. Er wordt verwacht dat de investeringen gaan leiden tot een verbeterde Siri.

#8 Terugval in Europa en Azië

In Europa en de meeste Aziatische landen zag Apple de omzet flink dalen, maar dat lag niet aan de iPhone. Die haalde namelijk 2,8% meer omzet binnen en boekte een record voor het septemberkwartaal. De groei is vooral te danken aan opkomende markten zoals India, waar tegenwoordig een deel van de iPhones geproduceerd worden. De verkoop van andere producten zakte in Azië in alle regio’s, met Japan als grootste daler (3,4%). Ook in Groot-China, een belangrijke markt voor Apple, daalden de inkomsten met 2,5%.

#9 Nooit meer Intel

Tim Cook is blij met de overstap naar Apple Silicon en denkt niet dat Apple ooit nog chips van externe bedrijven zoals Intel zal kopen. “No, I don’t see going back.”, aldus Cook. “I am happier today than I was yesterday than I was last week that we made this transition and I see the benefit every day.” Cook verklaarde dat de overstap naar Apple Silicon noodzakelijk is geweest om producten te maken, die anders niet mogelijk zouden zijn. Het is voor Apple essentieel dat ze eigenaar zijn van de kerntechnologieën in hun producten, met name de siliciumchips. Op de vraag of Apple zou kunnen terugkeren naar chips van externe leveranciers zoals Intel, antwoordde Cook dan ook resoluut “Nee”.

#10 Meer investeringen in R&D

Apple heeft in totaal $30 miljard aan onderzoek en ontwikkeling besteed in 2023. Dit is meer dan de $26,3 miljard die in 2022 eraan werd uitgegeven. Cook gaf aan dat de extra uitgaven te maken hebben met Vision Pro, AI, machine learning en investeringen in chips. Volgens geruchten maakt Apple een inhaalslag met AI-activiteiten, door de toenemende populariteit van tools zoals ChatGPT.

