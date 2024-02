Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ1 2024

Apple brengt altijd een persbericht uit over de nieuwste kwartaalcijfers, maar veel interessanter is wat daarna gebeurt in de conference call met CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri. Daarin kunnen analisten vragen stellen over allerlei zaken en Apple probeert die zo goed mogelijk te ontwijken. Er is goed nieuws voor investeerders, de iPhone doet het uitstekend en er komen grote AI-aankondigingen aan. Maar er zijn ook zorgen over China. Wij hebben de interessante punten voor jou eruit gehaald.



#1 Tim Cook: ‘Later dit jaar grote AI-aankondiging’

Vorig kwartaal noemde Tim Cook AI nog essentieel voor toekomstige Apple-producten, nu heeft hij concretere opmerkingen. Hij is ‘ongelooflijk enthousiast’ over generatieve AI en belooft dat er later dit jaar een grote aankondiging doet. Apple heeft volgens Cook “een enorme hoeveelheid tijd en moeite” gestoken in AI-functies die de komende maanden zullen worden onthuld. Cook maakte ook meteen van de gelegenheid gebruik om zijn enthousiasme over de Vision Pro en de toekomst van AI te delen. “We maken deze resultaten bekend aan de vooravond van wat zeker een historische dag zal worden als we het tijdperk van spatial computing betreden“, zei hij. “Momenten als deze zijn waar we bij Apple voor leven, ze zijn de reden waarom we doen wat we doen.” Cook sprak verder over een “onverschrokken toewijding aan baanbrekende innovatie” en “grensverleggende technologie die tot het uiterste gaat“. En dat allemaal “om het leven van onze gebruikers te verrijken“.

Toen hij later de vraag kreeg om er dieper op in te gaan, zei Cook: “Op het gebied van generatieve AI is er intern veel werk aan de gang. Onze werkwijze is altijd geweest om werk te doen en dan pas over ons werk te praten. Maar we hebben een aantal dingen waar we ongelooflijk enthousiast over zijn en waar we het later dit jaar over zullen hebben.” Cook zei ook dat Apple niet aan AI doet omdat anderen daar ook mee bezig zijn. Er is serieus gezocht naar functies die echt iets toevoegen.

#2 Er zijn 2,2 miljard actieve Apple-devices

Uit de resultaten over het vierde kwartaal van Apple bleek dat er ruim 2,2 miljard actieve apparaten in gebruik zijn. Dit houdt in dat er gemiddeld één Apple-device per vier wereldburgers is. Hoewel de aandacht bij dit soort momenten vaak op verkoopcijfers is gericht, zijn actieve apparaten ook belangrijk voor Apple. Ze zijn namelijk een belangrijke aanjager om diensten zoals Apple Music en extra iCloud-opslag te verkopen.

De 2,2 miljard actieve apparaten vertegenwoordigen een stijging van bijna 400 miljoen apparaten ten opzichte van het afgelopen jaar, toen er nog 1,8 miljard actieve apparaten waren. Dit is de grootste sprong in de afgelopen jaren. In de twee voorgaande jaren nam het aantal devices steeds toe met 150 miljoen stuks. Tim Cook is optimistisch. Ondanks de dalende verkoop van smartphones over de hele linie, blijft de iPhone goed verkopen. Apple is het enige merk dat bijdraagt aan groei in de smartphonemarkt.

#3 Omzet gaat weer door het dak

Apple heeft vier kwartalen op rij te kampen gehad met dalende omzetten, maar die reeks is nu doorbroken. De totale omzet van Apple steeg met 2%. Niet veel, maar zo’n klein percentage levert bij Apple altijd nog enorme bedragen op: het verschil is 2,4 miljard dollar. De verkoop van iPhones, Macs en diensten leverde meer inkomsten op. Dat de Mac groeit heeft er wellicht mee te maken dat mensen eraan toe zijn om de Mac die ze tijdens de COVID-lockdowns in 2020 hebben gekocht, willen vervangen. En dat kan prima, want Apple heeft vorig kwartaal de 14- en 16-inch MacBook Pro’s uitgebracht met snelle M3 Pro/Max-chip.

#4 iPhone verkoopt goed

De iPhone 15-serie is zeer goed verkocht en levert tevredenheidsscores op van 99%. Vier van de vijf bestverkochte smartphones in de VS en Japan is een iPhone en dat geldt ook voor vier van de zes in het Verenigd Koninkrijk en stedelijk China en de complete top vijf in Australië.

De iPhone 15 zorgde voor meer dan ooit overstappers en dat resulteerde in een omzetstijging van 6% ten opzichte van vorig jaar. Vooral in Europa en Azië-Pacific werden er meer verkocht. Volgens Tim Cook loopt de iPhone 15-serie beter dan de iPhone 14. Bovendien zet de iPhone zijn snelle opmars voort in landen als China en India. Vooral onder jonge gebruikers is de iPhone populair: ze zien het als een statussymbool en een teken van kwaliteit.

#5 Flinke daling bij iPads

Geen nieuwe iPads betekent ook geen nieuwe verkooprecords voor de iPad. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de inkomsten uit de iPad in het afgelopen kwartaal daalden. Minder mensen zijn bereid om nog een tablet uit 2021 of 2022 te kopen, zeker nu we weten dat er nieuwe modellen aankomen. De omzet uit iPads van $7 miljard betekent een daling van 25% op jaarbasis. De vergelijking met vorig jaar is dan ook moeilijk: toen kwamen de nieuwe iPad Pro en 10e generatie standaard iPad uit. Maar CFO Luca Maestri had ook goed nieuws: het aantal iPads dat in gebruik is, blijft stijgen. En meer dan de helft van de mensen die afgelopen kwartaal een iPad kochten, hadden er nog niet eerder eentje gehad.

#6 Vision Pro wordt ‘big business’

Van sommige Apple-divisies wordt wel eens gezegd dat ze op zichzelf een Fortune 500-bedrijf zouden kunnen zijn, zoveel geld wordt ermee verdiend. Bij de Vision Pro zou dat op termijn ook wel eens kunnen gebeuren. De Vision Pro gaat op 2 februari in de verkoop en werd daarom uitgebreid besproken in de conference call met analisten.

Cook verwacht dat de headset niet alleen onder consumenten een succes wordt, maar verwacht ook veel van zakelijke toepassingen. Heel wat bedrijven hebben al een demo aangevraagd en het zou wel eens samen met de Mac, iPhone en iPad een gebruikelijk apparaat kunnen worden in zakelijke toepassingen. CFO Luca Maestri noemde bedrijven die al interesse hebben getoond: “Walmart, Nike, Vanguard, Stryker, Bloomberg en SAP”. Dat Nike interesse toont is niet zo gek: Apple is er nauw mee verbonden. En Apple’s andere vaste partner Disney is al druk bezig geweest met het maken van Vision Pro-content. Maestri denkt dat de Vision Pro een rol kan spelen bij gezamenlijk ontwerpen van producten, training en dagelijkse productiviteit.

De Vision Pro zal voortaan meetellen in Apple’s divisie Wearables, Home & Accessories. Die daalde afgelopen kwartaal met 11%, maar zou in het lopende kwartaal wel weer een boost kunnen krijgen door de headset.

#7 Apple gaat geen licentie nemen op Masimo-technologie

Apple heeft in de VS momenteel te maken met een verkoopverbod op de Apple Watch. Fabrikant Masimo zegt dat er patenten zijn overtreden op het gebied van bloedzuurstofmeting. Op de vraag of Apple wellicht overweegt de technologie van Masimo in licentie te nemen, was Tim Cook resoluut: nee. Apple gaat het verkoopverbod aanvechten en in de tussentijd worden er in de VS alleen Apple Watch-modellen zonder bloedzuurstofmeting verkocht. Apple heeft geen interesse in het beëindigen van de strijd. Cook denkt ook dat er genoeg redenen zijn om de Apple Watch te kopen, ook als er geen bloedzuurstofsensor meer in zit. Kortom: zo belangrijk was die functie nou ook weer niet. En bovendien liggen de modellen mét bloedzuurstofmeting nog steeds in de schappen bij externe retailers zoals Best Buy en Amazon.

Masimo CEO Joe Kiani zei in het verleden dat er “serieuze gesprekken over een schikking” met Apple zijn gevoerd, maar dat heeft blijkbaar niets opgeleverd. Ook op andere momenten zei Kiani dat zijn bedrijf open staat voor een schikking.

#8 Groei in steeds meer landen

Apple blijft in veel andere landen sterk groeien. Er werden records geboekt in Europa en er zijn dubbele groeicijfers in opkomende markten. In Maleisië, Mexico, de Filippijnen, Polen en Turkije werden verkooprecords gebroken. Vooral dat laatste land is opmerkelijk, omdat het een van de duurste landen is om een iPhone te kopen. Verder waren er records in India, Indonesië, Saoedi-Arabië en Chili. Maar er was niet in elk land reden tot een feestje…

#9 Problemen in China

Nu de iPhone-verkopen sterk zijn gestegen en er meer omzet is geboekt zou je denken dat de koers van het Apple-aandeel ook flink is gestegen. Maar dat is niet het geval: ze daalden na de aankondiging met 3% in waarde. Beleggers waren teleurgesteld over de inkomsten uit China, die met 13% zijn gedaald. Dit is een belangrijke markt geworden van Apple, namelijk de op één na grootste. Er werd vorig jaar nog $23,9 miljard omzet gedraaid en dit kwartaal was het $20,8 miljard. Cook ziet echter geen beren op de weg: “We zitten al dertig jaar in China. Ik blijf op de lange termijn erg optimistisch.“

#10 Impact van EU-wetgeving

Nu de nieuwe wetgeving van de EU eraan komt, is de vraag in hoeverre dat financiële impact zal hebben op Apple. CFO Maestri relativeerde de impact en zei dat de EU slechts verantwoordelijk is voor 7% van de wereldwijde App Store-inkomsten. Cook hield veel meer een slag om de arm en zei dat de impact op dit moment onmogelijk te bepalen is, omdat niet te voorspellen is wat klanten en ontwikkelaars zullen kiezen. “We hebben ons echt gefocust op privacy, veiligheid en bruikbaarheid“, aldus Cook. “En we hebben ons best gedaan om er in het verleden zo dicht mogelijk bij te komen als het gaat om de dingen die mensen goed vinden aan ons ecosysteem, maar we zullen er niet in slagen de maximale hoeveelheid te leveren die we kunnen leveren, omdat we aan de regelgeving moeten voldoen.“

Alle kwartaalcijfers FQ4 2023 lees je in een apart artikel.