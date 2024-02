Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het persbericht is te lezen dat er een omzet werd geboekt van $119,58 miljard. Dit is het eerste kwartaal waarin de verkoop van de iPhone 15-modellen, de nieuwe Apple Watch-modellen en de AirPods Pro 2 met usb-c volledig meetelden. Ook kwamen in dit kwartaal de iMac met M3-processor en de MacBook Pro-modellen met M3-processor op de markt. Kortom: behoorlijk wat nieuwe producten en dat is te merken aan de verkoopcijfers. Tim Cook verklapte aan CNBC dat de cijfers extra knap zijn, omdat het kwartaal een week korter was dan vorig jaar. “It’s important to keep in mind that last year, we had 14 weeks in the quarter. This year we had 13,” aldus Cook. Maar wat ook duidelijk te zien is aan de cijfers, is dat de verkoop van iPads met 25% is ingezakt. Ook dat valt wel te verklaren: er zijn afgelopen jaar helemaal geen nieuwe modellen uitgebracht.

Resultaten 1e fiscale kwartaal 2024

Dit zijn de cijfers:

Kwartaalomzet: $119,575 miljard (was: $117,154 miljard, +1,7%)

Omzet uit iPhones: $69,702 miljard (was: $65,775 miljard, +6,0%)

Omzet uit Macs: $7,780 miljard (was: $7,735 miljard, +0,6%)

Omzet uit iPads: $7,023 miljard (was: $9,396 miljard, -25%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $11,953 miljard (was: $13,482 miljard, -13%)

Omzet uit diensten: $23,117 miljard (was: $20,766 miljard, +11%)

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ1 2023, dus precies een jaar geleden.

Tim Cook spreekt over alwéér een record bij services. Ook meldt hij dat het aantal actieve apparaten nu 2,2 miljard heeft overschreden.

“Today Apple is reporting revenue growth for the December quarter fueled by iPhone sales, and an all-time revenue record in Services. We are pleased to announce that our installed base of active devices has now surpassed 2.2 billion, reaching an all-time high across all products and geographic segments. And as customers begin to experience the incredible Apple Vision Pro tomorrow, we are committed as ever to the pursuit of groundbreaking innovation — in line with our values and on behalf of our customers.” – Apple CEO Tim Cook

“Our December quarter top-line performance combined with margin expansion drove an all-time record EPS of $2.18, up 16 percent from last year. During the quarter, we generated nearly $40 billion of operating cash flow, and returned almost $27 billion to our shareholders. We are confident in our future, and continue to make significant investments across our business to support our long-term growth plans.” – Apple CFO Luca Maestri

Kwartaalcijfers FQ1 2023 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Toon/verberg de historische omzetontwikkeling van het aandeel $AAPL

Interessante weetjes uit de conference call

Na bekendmaking van de kwartaalcijfers kun je vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.