Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het persbericht is te lezen dat er een omzet werd geboekt van $81,8 miljard en dat betekent een daling van 1 procent in vergelijking met vorig jaar. Ook werden er lagere omzeggen geboekt bij iPhone (-2%), iPad (-20%!) en Mac (-7%). Bij wearables/home/accessoires was er een klein lichtpuntje te zien ten opzichte van vorig jaar, met een groei van 2%. Ook bij Services is een succesje te vieren: daar ging de omzet met maar liefst 8% omhoog. Maar al met al zal het een flinke tegenvaller voor Apple zijn. Tegelijk is duidelijk dat Apple goed heeft gegokt door sterk op services in te zetten.



Kwartaalomzet: $81,8 miljard (was: $83,0 miljard, -1%)

Omzet uit iPhones: $39,7 miljard (was: $41,0 miljard, -2%)

Omzet uit Macs: $6,8 miljard (was: $7,4 miljard, -7%)

Omzet uit iPads: $5,8 miljard (was: $7,2 miljard, -20%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $8,2 miljard (was: $8,1 miljard, +2%)

Omzet uit diensten: $21,2 miljard (was: $19,6 miljard, +8%)

Dit zijn de cijfers:

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ3 2022, dus precies een jaar geleden.

Kwartaalcijfers FQ3 2023 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

CEO Tim Cook:

“We are happy to report that we had an all-time revenue record in Services during the June quarter, driven by over 1 billion paid subscriptions, and we saw continued strength in emerging markets thanks to robust sales of iPhone. From education to the environment, we are continuing to advance our values, while championing innovation that enriches the lives of our customers and leaves the world better than we found it.”

CFO Luca Maestri:

Our June quarter year-over-year business performance improved from the March quarter, and our installed base of active devices reached an all-time high in every geographic segment. During the quarter, we generated very strong operating cash flow of $26 billion, returned over $24 billion to our shareholders, and continued to invest in our long-term growth plans.

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.