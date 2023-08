De kwartaalcijfers FQ1 2023 zijn binnen en dat betekent dat we weer flink in de uitspraken van CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri kunnen graven. Welke interessante uitspraken moet je weten en wat valt er te concluderen uit de cijfers?

Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ3 2023

Apple brengt altijd een persbericht uit over de nieuwste kwartaalcijfers, maar veel interessanter is wat daarna gebeurt in de conference call met CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri. Daarin kunnen analisten vragen stellen over allerlei zaken en Apple probeert die zo goed mogelijk te ontwijken. Wij hebben de interessante punten voor jou eruit gehaald.



#1 Eén miljard betalende abonnees

Het aantal mensen dat een abonnement heeft op Apple-diensten is in het laatste financiële kwartaal de grens van 1 miljard gepasseerd. Daardoor lukte het om met Services een recordomzet binnen te halen met diensten als Apple Music iCloud -opslag en App Store . Maar de totale omzet daalde licht in het juni-kwartaal, de derde keer op rij. Gelukkig heeft Apple flink ingezet op diensten. Het aantal abonnees groeide het afgelopen jaar met 150 miljoen mensen. Dit is een verdubbeling in drie jaar tijd. Er werden omzetrecords gebroken met clouddiensten, betalingen en AppleCare . Het juni-kwartaal zette een record voor de App Store Apple Music en advertenties.

#2 Geen sterk kwartaal voor hardware

Terwijl omzet uit diensten steeg, geldt dat niet voor de hardware. De omzet voor iPhone, Mac en iPad daalde, waarbij de grootste daling te zien is bij iPads. Daar werd maar liefst 20% minder omzet op jaarbasis geboekt, vergeleken met een jaar geleden. Tim Cook wees erop dat de omzet van tablets vorig jaar omhoog werd gestuwd door de komst van de iPad Air 2022. Omdat veel mensen die hebben gekocht, is er nu minder behoefte aan alwéér een nieuwe iPad. De Mac viel 7% terug en de iPhone 2% op jaarbasis. Dat het laatstgenoemde percentage redelijk laag is, is op zich een meevaller. De iPhone is verreweg het grootste segment van het bedrijf en Apple’s totale financiële resultaten zijn sterk afhankelijk van de smartphone.

#3 Apple werkt al jaren aan generatieve AI

Apple heeft in het fiscale jaar 2023 tot nu toe 22,61 miljard dollar uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Dit is 3,12 miljard dollar meer dan vorig jaar. Cook gaf aan dat een deel van die uitgaven is gestoken in generatieve AI. Experts zeggen regelmatig dat Apple achterloopt op het gebied van AI, met name omdat het bedrijf geen chatbot hebben of een antwoord op tools als Google Bard. Toch lijkt Apple achter de schermen ermee bezig. Het gerucht gaat dat Apple intern werkt aan een ChatGPT-achtig product. Mark Gurman van Bloomberg denkt dat er in 2024 een soort Apple AI-app zou kunnen komen, maar Ming-Chi Kuo vermoedt dat Apple ver achterloopt op de concurrentie.

Reuters kreeg te horen:

We doen al jaren onderzoek naar een breed scala aan AI-technologieën, waaronder generatieve AI. We blijven investeren, innoveren en onze producten op verantwoorde wijze verder ontwikkelen met deze technologieën om het leven van mensen te verrijken. Het is duidelijk dat we veel investeren, en dat is te zien aan de R&D-uitgaven.

#4 Kunstmatige intelligentie zit al in Apple-producten

Hoewel Apple niet veel heeft gezegd over haar plannen voor kunstmatige intelligentie (AI), heeft CEO Tim Cook benadrukt dat AI al wordt gebruikt in veel Apple-producten en essentieel is voor toekomstige software en diensten. Tijdens de conference call benadrukte Cook dat AI en machine learning fundamentele technologieën zijn voor vrijwel elk product dat Apple maakt. Hij gaf voorbeelden van komende en bestaande software en diensten die afhankelijk zijn van AI, namelijk Personal Voice en Live Voicemail. Dit zijn twee nieuwe functies in iOS 17. Eerder bracht Apple al valdetectie en crashdetectie uit, die ook op basis van AI bepalen of er sprake is van een ongeval. “Geen van deze functies die ik net noemde en vele, vele andere zouden niet mogelijk zijn zonder AI en machine learning. En het is dus absoluut essentieel voor ons.”

Bekijk ook Nieuw in iOS 17: toegankelijkheidsfuncties met Live Speech, Personal Voice en meer Apple heeft in een persbericht aangekondigd dat er nieuwe functies voor mensen met een beperking aankomen. Het gaat om verbeteringen op het gebied van cognitieve functies, spraak en zicht. Ze komen later dit jaar beschikbaar.

Die uitspraak is niet uniek voor Apple. Toevallig bracht Amazon ook kwartaalcijfers uit op donderdagavond en CEO Andy Jassy benadrukte dat “Elke afzonderlijke business van Amazon nu meerdere initiatieven op het gebied van generatieve AI heeft”. Ook biedt Amazon de infrastructuur waarop allerlei generatieve AI-toepassingen van anderen draaien.

#5 “Very excited” over Vision Pro

Natuurlijk kwam ook de Vision Pro-headset ter sprake. Daar kunnen we nu nog niet zoveel van zien, behalve heel veel foto’s om de headset te promoten. “Iedereen die de demo heeft gedaan is weggeblazen”, zei Cook erover. “We kijken ernaar uit om het volgend jaar te gaan verkopen.”

#6 Kleine groei in wearables

Terwijl de verkoop van hardware op alle punten tegenviel, was er toch nog een klein lichtpuntje. Er was kleine groei in de productcategorie Wearables, Home & Accessories. Dit omvat onder andere de Apple Watch en de HomePod. Apple maakte een omzet van $8.3 miljard en dat is 2% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Wearables zijn nu bijna zo groot als een Fortune 100-bedrijf, met een omzet van $40 miljard in de afgelopen 12 maanden.

#7 Veel nieuwe Apple Watch-gebruikers

Er zit nog heel wat potentie in de Apple Watch, vooral onder mensen die er voor het eerst eentje willen kopen. Apple maakte bekend dat tweederde van de Apple Watch-kopers tijdens het afgelopen kwartaal nog niet eerder een Apple Watch in bezit had. Deze nieuwe gebruikers zijn interessant voor Apple, want daarmee kunnen ze mensen binnenhengelen om ook andere producten en diensten te gaan afnemen.

#8 Volgend kwartaal blijft hetzelfde

Voor het kwartaal van september voorspelt Apple dat de jaar-op-jaar prestaties vergelijkbaar zullen zijn met het juni-kwartaal. Tenminste, als de macro-economische vooruitzichten niet verslechteren. Het bedrijf verwacht een daling van de omzet van meer dan twee procent. De omzet uit iPhone en Services zal stijgen in vergelijking met juni (logisch omdat er nieuwe iPhones aankomen), maar de omzet uit Mac en iPad zal met meer dan 10 procent dalen. Dit komt omdat vorig jaar erg succesvol was en er in de tweede helft van het jaar geen noemenswaardige update voor iPads en MacBooks zullen uitkomen. Pas in 2024 zullen we volgens de geruchten weer belangrijke product-updates zien bij iPads en Macs.

#9 Dikke marges

Apple verwacht voor het volgende kwartaal een brutowinstmarge van 44 tot 45 procent. Dit is naar eigen zeggen te danken aan een sterke productmix, kostenbesparingen en diensten.

Alle kwartaalcijfers FQ3 2023 lees je in een apart artikel.