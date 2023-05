Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ2 2023

Apple brengt altijd een persbericht uit over de nieuwste kwartaalcijfers, maar daarin vind je alleen de cijfers en vage uitspraken over hoe geweldig Apple gepresteerd heeft, ondanks moeilijke omstandigheden. Wat daarna komt is vaak een stuk interessanter: in de conference call met de CEO en CFO van Apple kunnen analisten vragen stellen over allerlei zaken. De resultaten zijn dit kwartaal het beste te omschrijven als: “het had minder kunnen zijn”. De omzet zakte met 3% door inflatie en andere factoren, maar Apple presteerde wél beter dan wat Wall Street had verwacht. En de toekomst ziet er ook best zonnig uit.



#1 Geen massaontslagen bij Apple

Apple CEO Tim Cook heeft benadrukt dat er geen massaontslagen gepland staan bij Apple en dat dit alleen in het uiterste geval zal plaatsvinden. Bij concurrent Google is momenteel onrust ontstaan, omdat 12.000 medewerkers zijn ontslagen terwijl CEO Sundar Pichai vorig jaar wel $226 miljoen op zijn bankrekening kon bijschrijven. Bij Apple is de situatie anders: daar verdiende Tim Cook in 2022 ook nog wel het forse bedrag van $99,4 miljoen voor zijn inspanningen. Maar van grote ontslagrondes is geen sprake, verzekert Cook. Amazon en Microsoft hebben gezamenlijk 28.000 mensen ontslagen en bij Meta moeten 21.000 mensen eruit.

In februari vertelde Cook nog in een interview met de Wall Street Journal “dat je nooit nooit moet zeggen”, maar dat Apple probeert om op andere manieren kosten te besparen om ontslagen te voorkomen. Wel zijn er banen weggevallen. Afgelopen maand heeft Apple honderden medewerkers ontslagen uit de teams die verantwoordelijk zijn voor het bouwen van Apple Stores en andere voorzieningen wereldwijd. Intern wordt het gecommuniceerd als “stroomlijnen”. Sommige medewerkers konden elders in het bedrijf aan de slag.

#2 Bijna 1 miljard actieve abonnees

Apple heeft nog nooit zoveel aan diensten verdiend, bleek uit de kwartaalcijfers. De mijlpaal van 1 miljard betalende klanten is bijna bereikt. Op dit moment heeft Apple iets meer dan 975 miljoen actieve abonnementen en dat is 40 miljoen meer dan drie jaar geleden. In het afgelopen jaar zijn er meer dan 150 miljoen abonnementen bijgekomen. Het gaat dan om geld dat wordt besteed in de App Store (in-app abonnementen), betaalde iCloud-opslag, Apple Care en diensten voor muziek, tv-series en games. Om het nog iets indrukwekkender te maken: drie jaar geleden zat Apple op minder dan de helft van 1 miljard. Het aantal actieve apparaten ligt nu op “meer dan 2 miljard”, net als in februari. Volgens CFO Maestri komt het omdat gebruikers trouw zijn en tevreden zijn met hun apparaten, waardoor ze ook meer bereid zijn om aanvullende diensten af te sluiten. En Tim Cook ziet allerlei kansen om nog meer mensen naar de abonnementenkassa te krijgen.

#3 Tim cook ziet toekomst in AI

Tim Cook heeft de potentiële mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) geprezen, maar zegt at er nog wel problemen zijn die opgelost moeten worden. Apple heeft de afgelopen tijd kritiek gekregen (ook uit interne bronnen) dat het achterloopt op het gebied van AI, vooral wat de digitale assistent Siri betreft. Cook kreeg tijdens de vragenronden voor investeerders de vraag wat Apple denkt van generatieve AI, omdat iedereen ermee bezig is. Cook antwoordde zoals gebruikelijk dat hij geen commentaar gaat geven over roadmaps en andere plannen, maar dat de potentie van generatieve AI “zeker erg interessant is”. Hij benadrukte hoe Apple al gebruik heeft gemaakt van AI, zoals bij valdetectie, crashdetectie en ECG op de Apple Watch. Dit zijn volgens Cook niet alleen fantastische functies, maar ze hebben ook levens gered. Maar als het gaat om ChatGPT en soortgelijke generatieve diensten, is Cook minder enthousiast. Hij vindt dat er nog wel wat issues zijn die opgelost moeten worden. Wat AI in het algemeen betreft, zal Apple blijven investeren.

#4 iPhone-record door prijsverhogingen en Indiase switchers

Traditiegetrouw liggen de cijfers van Apple in het eerste kalenderkwartaal wat lager. Na de feestdagen zijn mensen minder geneigd om iets te kopen. Ook introduceert Apple in deze periode minder producten. Apple moet het dan ook vooral hebben van doorlopende verkopen van producten zoals de iPhone. Ook op dat punt is er goed nieuws: vooral in opkomende markten in Zuid-Azië, India, Latijns Amerika en het Midden Oosten liep de verkoop lekker door. Met $51,3 miljard aan omzet (2% meer in vergelijking met vorig jaar) heeft Apple niets te klagen. Maar die hogere omzet komt vooral omdat de prijzen steeds hoger worden. Cook verklaarde de goede verkopen vooral omdat gebruikers zo blij zijn met de lange batterijduur en verbeterde camera van de iPhone 14 en 14 Plus. Ook zouden in India veel mensen zijn overgestapt van Android naar iPhone, nu het land extra aandacht krijgt van Apple. Er zal flink worden geïnvesteerd in productiefaciliteiten en het land heeft er in korte tijd twee Apple Stores bijgekregen.



De nieuwe Apple Store in Mumbai.

#5 Productieproblemen opgelost

Wat ook een beetje meespeelt is dat er in december nog sprake was van productieproblemen door sluiting van fabrieken in China. Daardoor waren sommige producten enige tijd moeilijk leverbaar. Een analist vroeg of consumenten hierdoor hun aankoop hadden uitgesteld, maar Cook kon er geen duidelijk antwoord op geven: “It’s hard to quantify this, but we do believe we did recapture some amount of sales in the March quarter,” zei Cook. “As we did see the iPhone performance accelerate relative to the December quarter.”

#6 Verkoop van Macs zakte met 32%

Een opmerkelijke daling was te zien bij de Mac: een daling van maar liefst 32%! Dit heeft volgens Cook te maken met de macro-economische situatie en het succes van de MacBook Pro’s een jaar geleden:

There’s really two reasons for that. One is the macro situation in general. And the other is where we’re still comparing to the very difficult compare of the M1 MacBook Pro 14 and 16-inch from the year-ago quarter.

Apple profiteerde in de coronaperiode van een sterk toegenomen vraag naar Macs (en iPads) omdat het merendeel van de werknemers thuis ging werken. Daarna nam die vraag af en zorgde de inflatie ervoor dat veel mensen de hand op de knip hielden. Maar wat ook meespeelt is dat een kwartaal geleden de de 14-inch en 16-inch MacBook Pro op de markt kwamen, waar enorm veel vraag naar was. Het is moeilijk om dat te evenaren, nu de economische omstandigheden zo anders zijn.

#7 Het junikwartaal ziet er relatief goed uit

Sinds de coronapandemie uitbrak heeft Apple geen schattingen meer gegeven voor het volgende kwartaal. Wel geven ze een algemene vooruitblik, die relatief optimistisch is gestemd. We hoeven geen spectaculaire ontwikkelingen te verwachten, maar investeerders hoeven ook niet in paniek te raken volgens CFO Maestri:

We expect our June quarter year-over-year revenue performance to be similar to the March quarter, assuming that the macroeconomic outlook does not worsen from what we have projected today for the current quarter.

Hij waarschuwde wel dat populaire producten die in het ene kwartaal worden uitgebracht, tot gevolg kunnen hebben dat er een jaar later tegenvallende cijfers zijn. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de MacBooks (zie #6) en we kunnen het ook in het junikwartaal weer verwachten. Een jaar geleden verschenen de iPhone SE 2022 en de iPad Air 2022, die beide goed zijn verkocht. Dat kan tot gevolg hebben dat het komende junikwartaal wat minder is, vooral wat de verkoop van iPads betreft.

De investeerders hadden vertrouwen in de opmerkingen: de koers van het aandeel Apple schoot in de uren na de bekendmaking 2% omhoog.

