Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het persbericht is te lezen dat er een winst werd geboekt van $23 miljard op een omzet van $89,5 miljard en dat betekent een omzetdaling van 1 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet uit iPhones ging met 3% omhoog en de omzet uit diensten met maar liefst 16%. Het is maar goed dat Apple flink heeft geïnvesteerd in diensten, want op andere vlakken waren er flinke tegenvallers. Bij de Mac (-34%), de iPads (-11%) en zelfs bij wearables en overige accessoires viel het tegen (-3%). Dit is het kwartaal waarin de iPhone 15 en de MacBook Air in de verkoop gingen. De sterke daling bij de Macs is daarom extra opmerkelijk.

Resultaten 4e fiscale kwartaal 2023

Dit zijn de cijfers:

Kwartaalomzet: $89,5 miljard (was: $90,1 miljard, -1%)

Omzet uit iPhones: $43,8 miljard (was: $42,6 miljard, +3%)

Omzet uit Macs: $7,6 miljard (was: $11,5 miljard, -34%)

Omzet uit iPads: $6,4 miljard (was: $7,2 miljard, -11%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $9,3 miljard (was: $9,7 miljard, -3%)

Omzet uit diensten: $22,3 miljard (was: $19,2 miljard, +16%)

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ4 2022, dus precies een jaar geleden.

Tim Cook is nog vol vertrouwen en geeft in een reactie aan dat Apple de sterkste line-up ooit heeft: “Today Apple is pleased to report a September quarter revenue record for iPhone and an all-time revenue record in Services. We now have our strongest lineup of products ever heading into the holiday season, including the iPhone 15 lineup and our first carbon neutral Apple Watch models, a major milestone in our efforts to make all Apple products carbon neutral by 2030.” – Apple CEO Tim Cook

“Our active installed base of devices has again reached a new all-time high across all products and all geographic segments, thanks to the strength of our ecosystem and unparalleled customer loyalty. During the September quarter, our business performance drove double digit EPS growth and we returned nearly $25 billion to our shareholders, while continuing to invest in our long-term growth plans.” – Apple CFO Luca Maestri

Kwartaalcijfers FQ4 2023 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 22:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.