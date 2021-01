Voor de HomePod brengt Apple ook met enige regelmaat nieuwe updates uit. Het versienummer van die software-updates loopt gelijk met die van iOS en tvOS, vandaar dat Apple nu is aanbeland bij de HomePod software-update 14.4. Voor gelukkige eigenaren van de HomePod mini brengt de update iets nieuws. De Handoff-functie van de HomePod is dankzij de U1-chip verder verbeterd.



HomePod software-update 14.4 beschikbaar

Je kan met Handoff met de HomePod muziek overzetten van je iPhone naar de speaker en andersom. Maar op de HomePod mini kan dit dankzij deze software-update nog gemakkelijker. De HomePod mini is namelijk voorzien van een U1-chip. In combinatie met een iPhone met U1-chip (iPhone 11 en nieuwer) kun je muziek op een nieuwe manier overzetten. Zodra je in de buurt komt van de HomePod mini, verschijnt er een melding bovenaan het scherm van je iPhone en voel je ook een tikje. Hoe dichterbij je komt, hoe groter de melding en hoe krachtiger de tikjes.

Op deze manier weet je dus precies hoe dichtbij je moet zijn om de muziek over te zetten. Omdat dit mogelijk is dankzij de U1-chip, werkt het alleen met de HomePod mini. De oude versie van Handoff, waarbij je je iPhone een paar seconden tegen de bovenkant van de HomePod moet houden, is nog steeds beschikbaar.

Bekijk de HomePod software-update 14.4 releasenotes Softwareversie 14.4 bevat probleemoplossingen en de volgende nieuwe functies met een iPhone met Ultra Wideband (U1). Geef muziek door van de iPhone naar de HomePod mini met visuele, hoorbare en voelbare effecten

Ontvang persoonlijke luistersuggesties op de iPhone wanneer deze zich naast de HomePod mini bevindt

Mediaregelaars verschijnen automatisch zonder dat de iPhone hoeft te worden ontgrendeld wanneer deze zich in de buurt van de HomePod mini bevindt

HomePod software-update 14.4 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Onder het kopje Luidsprekers en tv’s tik je op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

