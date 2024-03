Wanneer krijgt de Apple TV weer wat nieuwe functies? Dat is altijd de vraag, want een nieuwe tvOS-update staat niet garant voor zichtbare nieuwe functies. Maar we hebben goed en slecht nieuws: Apple werkt aan een nieuwe functie op de Apple TV die binnenkort verschijnt, maar in tvOS 17.4 gaan we dat nog niet zien. Maar wat brengt tvOS 17.4 dan wel?

tvOS 17.4 beschikbaar

tvOS 17.4 draait alleen om bugfixes en verbeterde prestaties. Apple zegt in haar releasenotes dan ook niet zo veel over deze update:

Nieuw in tvOS 17.4 Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Mocht er toch nog iets bekend worden over de exacte verbeteringen, dan werken we dit artikel bij.

Maar hoe zit het dan met die nieuwe functie die Apple in de maak heeft? Tijdens de beta van tvOS 17.4 werd er een functie ontdekt waarmee iedereen in huis zelf de muziek op de Apple TV kan bedienen, vanaf de eigen iPhone. Dit werkt via SharePlay, op dezelfde manier als hoe je SharePlay in CarPlay gebruikt. Je scant een QR-code op het scherm van je Apple TV, waarna iedereen zijn of haar iPhone kan koppelen aan de luistersessie. Maar tijdens de betaperiode werd deze versie weer uit tvOS 17.4 gehaald. We verwachten daarom dat het in een opvolgende update alsnog toegevoegd wordt, maar op dit moment zit het er dus nog niet in.

tvOS 17.4 downloaden

tvOS 17.4 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2022-, 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 17.4 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

