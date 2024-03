Voor de Mac en MacBooks is macOS Sonoma 14.4 beschikbaar. Daarin zijn wat bugs verholpen, maar er zitten ook nieuwe emoji in en er zijn alternatieve betaalopties voor inwoners van de EU.

Het voordeel van Apple-apparaten is dat ze vaak zo goed met elkaar samenwerken. Daardoor zijn functies die je op het ene apparaat vindt, ook meteen beschikbaar op al je andere apparaten. Apple brengt software-updates daarom ook vaak tegelijkertijd uit. Dat is deze keer niet het geval: iOS 17.4 verscheen eerder al, maar dat had ermee te maken dat daar nogal wat wijzigingen voor de EU in zitten. In macOS Sonoma 14.4 vinden we ook weer wat verbeteringen, namelijk nieuwe emoji en toch ook nog wel een kleine aanpassing voor de EU: alternatieve betaalmethoden.

macOS Sonoma 14.4 beschikbaar

Verder worden nog twee verbeteringen genoemd, namelijk de tekst in een podcastaflevering laten voorlezen, waarbij je ook kunt zoeken op een zin. en daarnaast kun je in de favorietenbalk van Safari alleen symbolen laten weergeven voor websites. We verwachten dat er achter de schermen ook nog wat bugs zijn opgelost en lekken zijn gedicht.

Apple heeft ook macOS Ventura 13.6.5 en macOS Monterey 12.7.4 uitgebracht voor bezitters van oudere Macs.

macOS Sonoma 14.4 release notes

Apple heeft de volgende release notes vrijgegeven:

macOS Sonoma 14.4 biedt nieuwe emoji’s en bevat ook andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac. Emoji’s Nieuwe emoji’s, waaronder paddenstoel, feniks, limoen, gebroken ketting en schuddend gezicht, zijn nu beschikbaar op het emoji-toetsenbord

18 emoji’s van personen en lichamen in tegengestelde richting Apps in de EU Inwoners van de Europese Unie kunnen nu alternatieve betalingsopties gebruiken voor apps in de App Store met de badge voor externe aankopen Optie vereist ondersteuning van ontwikkelaar Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: De tekst in een podcastaflevering kan in zijn geheel worden voorgelezen, er kan in worden gezocht naar een woord of zin, er kan op worden geklikt om vanaf een bepaald punt af te spelen en de tekst kan worden gebruikt met toegankelijkheidsvoorzieningen als ‘Tekstgrootte’, ‘Verhoog contrast’ en ‘VoiceOver’

Er is nu een optie om in de favorietenbalk van Safari alleen symbolen weer te geven voor websites Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Sonoma 14.4 downloaden

Je downloadt macOS Sonoma 14.4 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.