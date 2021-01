Tweetbot 6 is er, de geliefde Twitter-app voor iOS. Nieuw is dat je voortaan maandelijks moet gaan betalen om de app te kunnen gebruiken. Daarnaast is het design wat opgeleukt.

Tweetbot 6 heeft nu meer opties

Met de update is er ook ondersteuning voor de Twitter V2 API. Dit heeft als voordeel dat Tweetbot gaandeweg steeds meer functies kan toevoegen die Twitter beschikbaar stelt aan externen, waardoor het niet meer zover achterloopt op de officiële Twitter-app. Je kunt nu bijvoorbeeld polls bekijken (wat voorheen niet mogelijk was), maar je kunt nog steeds niet stemmen of zelf polls maken. Daar heb je dus nog steeds de eigen Twitter-app voor nodig. Er is meer tweetdata beschikbaar voor Tweetbot en de tijdlijnweergave is iets aangepast. Ook zijn er nieuwe knoppen @ en # bij het schrijven van een tweet, zodat een mention of hashtag sneller is ingetikt. Je hebt meer opties voor het appdesign en het thema binnen de app.



De abonnementsprijs van Tweetbot 6 is niet absurd hoog geworden: €0,99 per maand of €6,49 per jaar. Toch zullen er mensen zijn die met deze aankondiging meteen op zoek gaan naar een alternatieve Twitter-app. Dat is uiteraard je eigen keuze. Met de extra inkomsten willen de makers van Tweetbot de app vaker bijwerken en meer functies bieden.

Door de overstap naar de nieuwe API (applicatieprogrammeerinterface, de interface waarmee externe ontwikkelaars toegang krijgen tot de Twitter-data) gaat er nog meer veranderen. Het is niet langer mogelijk om zelf te kiezen met welke dienst je URL’s wilt verkorten of foto’s/video’s wilt uploaden. Dat gebeurt nu altijd via de dienst van Twitter zelf.

De gratis versie van Tweetbot 6 is gewoon te gebruiken, maar is read-only. Voor mensen die alleen maar lezen en toch niet actief meedoen op Twitter, is het dus zonder kosten te gebruiken. Voor betalende mensen is er de mogelijkheid om meerdere accounts te gebruiken, je hebt geavanceerde filteropties en push-notificaties.