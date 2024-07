Dat de Apple Watch veel gebruikt wordt om je persoonlijke sport- en gezondheidsdata vast te leggen, weet inmiddels iedereen wel. De Apple Watch (en met name de gekleurde ringen) kunnen je aanmoedigen om meer te bewegen en steeds je doelen te verbeteren. Maar een kitesurfingteam uit Zandvoort heeft de Apple Watch op een geheel andere manier geholpen. Het SpaceX Kitesurfing team, dat bestaat uit meerdere professionele kitesurfers, gebruikt de Apple Watch vooral om de sport te professionaliseren. Inmiddels hebben ze al diverse kampioenschappen op hun naam. Wij werden door het team uitgenodigd om in Zandvoort eens een kijkje te komen nemen.

SpaceX Kitesurfing gebruikt Apple Watch

Het SpaceX Kitesurfing-team bestaat uit een groep vrienden en liefhebbers van kitesurfen. Het is ten tijde van de coronacrisis opgericht door onder andere Marijn Ploeg, Michiel Schipper en Stijn Ploeg. Omdat er in die periode weinig te doen was, zochten de toen nog studerende vrienden elkaar op in hun gezamenlijke passie voor kitesurfen.

Voor wie er niet bekend mee is: kitesurfing is een sport die surfen en kiten combineert. Het kent meerdere disciplines, zoals freestyle en Big Air en er zijn meerdere kampioenschappen en events waar je als kitesurfer aan kunt meedoen. Red Bull organiseert bijvoorbeeld de Megaloop, een competitie waarin kitesporters uitgedaagd worden om zo hoog mogelijk te springen. Dit jaar is kitesurfing voor het eerst aanwezig op de Olympische Spelen, waardoor het in een keer de snelste Olympische watersport is.

Over SpaceX Kitesurfing Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft het team niets te maken met het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. Hoe is het team dan op deze naam gekomen? Daar zit dan weer een leuke anekdote aan. Toen de kitesurfers op een dag aan het kitesurfen waren, werden ze opgemerkt door een man die zijn hond aan het uitlaten was. “Jullie lijken wel astronauten”, zei de man toen de kitesurfers het water uit kwamen. En zo was de link met de ruimte gelegd, waar uiteindelijk de naam SpaceX Kitesurfing uit ontstaan is.

De leden van het team hebben een indrukwekkende lijst van prestaties op hun naam staan en zijn inmiddels bekende namen in de wereld van kitesurfing.

Marijn Ploeg : Internationaal jurylid bij Red Bull, Global Kite Association, hoofd jury bij Big Air Kite League en is daar het meest ervaren jurylid

: Internationaal jurylid bij Red Bull, Global Kite Association, hoofd jury bij Big Air Kite League en is daar het meest ervaren jurylid Michiel Schipper : Winnaar Big Air Kite League 2nd Devision Tarifa 2023, pro kiter bij Cabrinha kites en internationaal kitesurfer

: Winnaar Big Air Kite League 2nd Devision Tarifa 2023, pro kiter bij Cabrinha kites en internationaal kitesurfer Stijn Mul : Nederlands kampioen Freestyle, 3e van Nederland Big Air, 11e op wereldranglijst Big Air

: Nederlands kampioen Freestyle, 3e van Nederland Big Air, 11e op wereldranglijst Big Air Cohan van Dijk: Big Air Kite League wereldkampioen 2023, 4e op wereldranglijst (hoogste Nederlander), Nederlands kampioen Big Air, 3e Red Bull Megaloop, 4e Red Bull King of the Air, internationaal pro-atleet voor North Kites en Mystic Boarding

Oprichters SpaceX Kitesurfing (v.l.n.r.): Marijn Ploeg, Michiel Schipper, Stijn Mul, Jord van Drunen, Jurre Bruin, Olivier Lindeman

Bij de oprichting maakte het team voor het meten van de resultaten vaak gebruik van smartphones. Er zijn allerlei manieren om de iPhone veilig aan je kitesurfboard te bevestigen, zodat je als kiter in realtime je resultaten kan zien. Maar ideaal is dat niet, zo legde Marijn Ploeg ons uit. Hoewel een smartphone een stuk toegankelijker is dan andere professionele tools, is dit nog lang niet optimaal. Dankzij de bevriende ontwikkelaar van de bestaande Surfr-app Herbert Vuijk, is er een paar jaar geleden een versie voor de Apple Watch verschenen.

Apple Watch helpt bij kitesurfcompetities

Sindsdien gebruikt het SpaceX Kitesurfing-team uitsluitend Apple Watches om statistieken rondom de sport bij te houden. Want de statistieken zijn erg belangrijk voor de sport, zo leggen de kitesurfers aan ons uit. De Apple Watch laat niet alleen aan de kiters zien wat hun hartslag is en hoe hoog hun sprongen zijn, maar laat tijdens competities ook zien hoe ze presteren ten opzichte van andere spelers. Een kiter ziet daardoor live op zijn of haar Apple Watch welke score de jury geeft en op welke positie in de ranglijst hij daarmee staat.

Tegelijkertijd kan de jury via de Apple Watch van de kiters precies zien hoe hoog bijvoorbeeld de sprong is. Het is daarmee een belangrijk middel geworden om de kitesport te professionaliseren, maar wel op een toegankelijke manier. De statistieken maken de sport interessanter, ook voor kijkers. Je kunt dit het beste vergelijken met de Formule 1, waarbij rondetijden, snelheden en meer de sport ook leuker maken om naar te kijken.

Daarnaast dient de Apple Watch nog een ander doel. Omdat het de snelste (niet gemotoriseerde) watersport ter wereld is, is veiligheid ook van belang. Doordat de Apple Watch met het mobiele netwerk verbonden is, kunnen ze ook met elkaar in contact staan.

Surfr-app voor de kitecommunity

De Surfr-app die hiervoor gebruikt wordt, biedt niet alleen een hulpmiddel voor statistieken, maar omvat ook een hele community voor kitesurfers wereldwijd. Het was voor Herbert Vuijk, ontwikkelaar van de Surfr-app, nog een hele klus om alle metingen kloppend en werkend te krijgen. Heel veel testen is daarbij van belang en aangezien hij zelf ook kitesurfer is, kon hij zo veel data vergaren om de metingen die gedaan worden door smartphones en smartwatches nauwkeuriger te maken. Met meerdere smartwatches om de pols en smartphones om zijn nek heeft hij veel ervaring opgedaan voor de ontwikkeling van de app.

Herbert Vuijk van Surfr-app: testen voor ontwikkeling

De app heeft inmiddels 60.000 gebruikers wereldwijd, waarvan er 20.000 uit Nederland komen. Er is dus ook een flinke internationale groep gebruikers. Van alle gebruikers draagt 33% daarvan een Apple Watch tijdens het kitesurfen, waarbij de Apple Watch Ultra specifiek het meest populaire model is. Binnen een jaar verwacht Vuijk dat de Surfer-app meer dan 100.000 gebruikers heeft.

Meer apps voor kitesurfers

Ondanks de populariteit van Surfr bij internationale en professionele kitesurfers, was het niet de eerste Nederlandse kitesurfapp met een Apple Watch-versie. Die eer ging naar Hidde van der Ploeg, ontwikkelaar van diverse Nederlandse Apple Watch-apps. Net als Surfr legt de Volo-app diverse gegevens tijdens het kitesurfen vast, zoals de hoogte van een sprong, topsnelheid en hartslag. Volo focust iets minder op het sociale aspect, maar is vooral voor eigen gebruik. De Volo-app is helemaal up-to-date voor watchOS 10 met een modern design en heeft nog extra functies zoals de temperatuur van het water.