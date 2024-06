Je wist dat het zou gaan gebeuren: terwijl iOS 18 nog maar net officieel is aangekondigd, is Apple intern alweer gestart met de opvolger, iOS 19. Die heeft codenaam Luck en zal volgend jaar september verschijnen.

Apple is volgens Mark Gurman van Bloomberg nu formeel begonnen met de ontwikkeling van de software-updates voor 2025. De werkzaamheden liggen daarbij in lijn met het normale schema. Terwijl externe ontwikkelaars bezig zijn met het testen van de beta’s van iOS 18 en meer, wordt intern bij Apple alweer nagedacht welke nieuwe functies er volgend jaar toegevoegd zullen worden. Ook moet nu alvast rekening worden gehouden met de vernieuwingen die voor volgend jaar op hardwaregebied gepland staan.

Het gaat om de volgende updates, met hun respectievelijke codenamen:

iOS 19 (‘Luck’)

macOS 16 (‘Cheer’)

watchOS 12 (‘Nepali’)

visionOS 3 (‘Discovery’)

Uiteraard werkt Apple ook aan iPadOS 19, tvOS 19 en updates voor de HomePod. Het is nog te vroeg om te zeggen welke functies erin zullen zitten. Wel meldt Gurman dat de Vision Pro-headset vanaf volgend jaar voor het eerst Apple Intelligence-functies zal krijgen, dus dit zal waarschijnlijk deel uitmaken van visionOS 3. Het apparaat heeft voldoende geheugen om Apple Intelligence-functies lokaal uit te voeren, zoals het maken van samenvattingen, het herschrijven van teksten en een slimmere Siri. Het ontwerpteam van Apple zou druk bezig zijn om de gebruikersinterface iervoor geschikt te maken voor de ruimtelijke computer.

Apple’s softwarebaas Craig Federighi zal volgend jaar ook weer de aangewezen persoon zijn om de nieuwe functies aan te kondigen.

Geen Apple Intelligence op de HomePod

Gurman verwacht echter niet dat de HomePod Apple Intelligence zal krijgen. In plaats daarvan zal er een “compleet nieuw robotachtig apparaat met een display” verschijnen dat Apple Intelligence als kerntaak heeft. Bij de huidige HomePods zal Apple Intelligence in ieder geval niet gaan werken: ze bevatten slechts 1 GB geheugen, terwijl de slimme functies minimaal 8 GB geheugen vereisen. Apple zou naar verluidt geen tijd van engineers willen verspillen om het toch werkend te krijgen. Ook merkt Gurman op dat het aantal HomePods dat in gebruik is, daarvoor te laag is.

Er zijn nog wel meer apparaten die voorlopig geen Apple Intelligence krijgen, namelijk de Apple Watch en Apple TV. Waarschijnlijk omdat ze te weinig lokale rekenkracht hebben. Een Neural Engine zit er overigens wel in.

Bekijk ook Officieel: Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

De AI-functies zouden wel eens lucratief kunnen uitpakken voor Apple. De nu aangekondigde functies zijn gratis, maar Apple zou plannen hebben om een abonnementsmodel in te voeren voor meer diensten en meer partners. Je betaalt dan voor meer geavanceerde Apple Intelligence-functies, maar Apple ontvangt ook een deel van de inkomsten als je bijvoorbeeld extra functies via partnerbedrijven aanschaft. Een eventueel tijdschema geeft Bloomberg nog niet.