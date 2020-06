Apple heeft bij Apple Kaarten de afgelopen jaren telkens nieuwe functies geïntroduceerd. Een paar jaar geleden waren de rijstrookbegeleiding en de snelheidslimieten de grootste toevoeging, al werkt laatstgenoemde helaas nog steeds niet in Nederland. Eén van de verbeteringen in iOS 14 is de toevoeging van flitspalen aan Apple Kaarten. Apple gaat je actief waarschuwen voor flitsers en je kan zien waar de flitspalen staan.



Apple Kaarten krijgt flitspalen

Als je graag met Apple Kaarten navigeert, kijk je misschien al enige tijd met jaloerse blik naar andere navigatie-apps zoals Waze of Google Maps, die al een tijdje waarschuwen voor flitsers. In Nederland hebben we natuurlijk ook Flitsmeister, die door veel Apple-gebruikers benut wordt in combinatie met Apple Kaarten. Op de preview-pagina van iOS 14 lezen we dat de waarschuwing voor flitsers ook standaard naar Apple Kaarten komt.

Veel details zijn nog niet beschikbaar en we weten ook nog niet hoe dit eruit gaat zien. Apple laat in ieder geval weten dat Apple Maps gaat waarschuwen voor snelheidsflitsers en flitspalen die controleren of je door rood rijdt. Omdat het nadrukkelijk om camera’s gaat, lijkt het er niet op dat Apple Maps ook mobiele flitsers herkent en je hiervoor waarschuwt.

Mogelijk nog niet in Nederland

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de functie snel naar Nederland of België komt. Het tonen van snelheidslimieten werkt nu namelijk alleen nog in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Japan en China. Mogelijk heeft Apple deze informatie nodig om je goed te kunnen waarschuwen voor aankomende flitsers. We hebben in de beta meerdere wegen gecontroleerd, maar hebben de flitspalen nog niet kunnen ontdekken.

