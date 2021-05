Mogelijk gaan we op WWDC 2021 nieuwe MacBook Pro's zien. Niet alleen zegt geruchtenlekker Jon Prosser dat ze eraan komen, maar in een nieuwe afbeelding voor WWDC is ook een hint te vinden.

Maandag bevestigde Apple het schema van WWDC 2021, voorzien van een nieuwe illustratie. Wie goed kijkt en wat fantasie heeft kan daarin een hint vinden dat er een nieuwe MacBook Pro aankomt. Kijk je in de spiegeling van de bril, dan zie je de Unicode-codes voor een mes en vork, slapen en een laptop. Allemaal staan op ‘true’ en daaruit zou je ‘Eat. Sleep. Mac.’ kunnen aflezen. Of het zo is? Geruchtenlekker Jon Prosser was er snel bij om te bevestigen dat de onthulling van de MacBook Pro inderdaad staat gepland voor WWDC 2021.



De emoji werden ontdekt door Sami Fathi, die de volgende betekenissen ontcijferde:

u{1F374} = 🍴

u{1F634} = 😴

u{1F4BB} = 💻

Apple kondigt op WWDC niet zo vaak nieuwe hardware aan, omdat het event vooral gericht is op software. Meerdere bronnen wijzen echter op een introductie in zomer 2021 voor de nieuwe MacBook Pro’s.

Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een nieuwe 14-inch MacBook Pro, waar al langere tijd geruchten over gaan. Ook is de 16-inch MacBook Pro toe aan een redesign. We verwachten dan wel dat Apple de Intel-processor vervangt door Apple Silicon. De 16-inch versie is op dat punt ook aan de beurt.

Veel vernieuwingen in de MacBooks verwacht

Het kan een boeiende aankondiging worden, aangezien de MacBooks van 2021 volgens geruchten weer zullen beschikken over een SD-kaartlezer, een HDMI-poort, een MagSafe-oplader en platte randen. De Touch Bar gaat echter verdwijnen, als het aan de voorspellers ligt. Verder zijn we benieuwd welke chip er precies in zit. Het kan gaan om een verbeterde versie van de Apple M1-processor, of Apple gaat meteen door met de M2, een krachtiger versie met meer kernen.

Over twee weken gaat de WWDC 2021 van start met een keynote op maandagavond 7 juni. Dan weten we meer.